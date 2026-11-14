Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"
Photo: © photonews

Nathan Ngoy est devenu, en très peu de temps, l'un des joueurs les plus importants chez les Diables Rouges. Le défenseur de Lille a une nouvelle fois impressionné jeudi soir lors de la victoire 1-2 contre la Turquie. Ses prestations ne passent pas inaperçues, puisque Franky Van der Elst, Steven Defour et Jelle Vossen se montrent eux aussi particulièrement élogieux.

Van der Elst a surtout été impressionné par la maturité dont Ngoy a fait preuve contre la Turquie. "Il a été formidable, vraiment. Tant défensivement qu'avec le ballon, il a été au top", a-t-il confié à Het Nieuwsblad.

L'ancien Diable Rouge a également relevé un moment marquant durant lequel Ngoy a recadré son équipier Moreira. "C'est aussi un bon signe. Chapeau à ce garçon, devenu si important en si peu de temps. Il n'est avec le groupe que depuis mars, hein."

Defour voit un futur leader chez les Diables Rouges

Steven Defour n'a pas non plus lésiné sur les compliments. L'ancien milieu de terrain estime même que Ngoy se démarque des autres Diables Rouges cette année civile. "Ngoy est tout simplement le Diable Rouge de 2026. Au début, il commettait parfois quelques erreurs, mais aujourd'hui, il reste vraiment concentré", a-t-il constaté.

Selon Steven Defour, le défenseur a surtout énormément progressé en matière de concentration et de fiabilité. Il devient ainsi de plus en plus important dans le système du sélectionneur Mark van Bommel.

Déjà trop grand pour Lille ?

Il voit un très bel avenir pour l'ancien du Standard : "S'il continue comme ça, il deviendra notre leader en défense. Et il sera vendu très cher, comme le dit Van Bommel." Le sélectionneur avait déjà prédit que Ngoy réaliserait un jour un transfert particulièrement onéreux. Van der Elst souhaite toutefois tempérer quelque peu les attentes et estime qu'il est encore trop tôt pour associer directement le défenseur à des clubs tels que le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester City.

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Il n'en souligne pas moins que Ngoy réalise également d'excellentes performances en club. Lille occupe la deuxième place de Ligue 1 et n'a encaissé que sept buts en dix rencontres. Le défenseur a en outre marqué le week-end dernier, de l'extérieur de la surface, avec son 'mauvais' pied. "Au PSG, ils doivent déjà bien le connaître".

De son côté, Jelle Vossen voit une autre destination se profiler : "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League. Je le vois y atterrir", prédit l'ancien attaquant de Genk. En attendant, le Bruxellois sera d'une grande aide aux Diables contre l'Italie. Avec un duel contre Sebastiano Esposito que peu attendaient il y a quelques années.

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