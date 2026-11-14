Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

August De Wannemacker a signé un doublé pour envoyer les U19 belges au troisième tour qualificatif de l'Euro. La Belgique est venue à bout du Kazakhstan.

Quelques jours après sa victoire face au Kosovo, la Belgique a validé son ticket pour le troisième tour qualificatif de l'Euro U19 en venant à bout du Kazakhstan (2-0), lors de ce deuxième tour se déroulant en Écosse.

Les jeunes de David Penneman ont dû attendre la seconde période pour ouvrir le score (58e, 1-0) via August De Wannemacker (17 ans), grand talent du KRC Genk. Ce dernier s'est ensuite offert un doublé à la 75e minute pour faire le break.

Le tirage au sort du troisième tour aura lieu en décembre

Avec ce 6/6, la Belgique a d'ores et déjà assuré son ticket pour le troisième tour qualificatif, les trois premiers de chaque groupe de quatre passant au tour suivant. L'Ecosse recevra le Kosovo plus tard dans la soirée de samedi.

A brace from August De Wannemacker off the bench secures the win for the U19s ! 📸 @RoyalBelgianFA #U19 #U19EURO #BELKAZ 🇧🇪🇰🇿 https://t.co/nmAxhjDKcx — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) November 14, 2026

Le prochain tour sera plus compliqué puisque les Diables U19 seront alors versés dans un groupe de trois dont ils devront terminer premiers s'ils veulent se qualifier pour l'Euro U19, prévu du 18 juin au 1er juillet 2027 en République Tchèque.





Le tirage au sort de ce dernier tour qualificatif se tiendra le 10 décembre prochain. Les rencontres se tiendront ensuite à la fin du mois de mars.