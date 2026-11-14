Le leader de D1 FFA perd deux de ses cadres pour plusieurs mois mais récupère son buteur

Scott Crabbé et Fabien Chaliaud
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Le leader de D1 FFA perd deux de ses cadres pour plusieurs mois mais récupère son buteur
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Surprenant leader en D1 FFA, Meux a connu une semaine contrastée puisqu'il a appris ce vendredi que deux de ses titulaires seraient forfaits jusqu'à la fin de la saison. Dans l'autre sens, son buteur Amaury Lotte est à nouveau opérationnel.

Scott Crabbé

Amaury Lotte de retour

Avec la terrible annonce de la rupture des ligaments croisés de Lucien Gauchet et de Kenny Paulus, Meux fait grise mine. Dans son malheur, le leader de D1 FFA peut toutefois compter sur le retour de son buteur Amaury Lotte. L'ancien de Biesmes s'était occasionné une déchirure il y a un mois à l'occasion de la défaite 0-3 contre Rochefort. Lors de la victoire 0-1 au RWDM le week-end dernier, Lotte a effectué son retour sur le terrain pour les toutes dernières minutes de la rencontre. Auteur de trois buts en sept titularisations, son retour ne sera pas de trop pour le leader, à commencer par ce soir contre l'Olympic.

Surprenant leader en D1 FFA, Meux a connu une semaine contrastée puisqu'il a appris ce vendredi que deux de ses titulaires seraient forfaits jusqu'à la fin de la saison.

Meux déjoue tous les pronostics cette saison en D1 FFA. Les hommes de Laurent Gomez occupent en effet la tête de la série après 12 journées et comptent trois points d'avance sur le second, l'Union Rochefortoise.

Ligament croisé pour Gauchet

Mais le très beau succès acquis samedi dernier sur la pelouse du stade Edmond Machtens contre le RWDM a laissé de lourdes traces. Sortis en cours de rencontre, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lucien Gauchet et Kenny Paulus.

Le premier, ailier droit des Verts, a vu le spécialiste après son IRM du genou. Il souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur et sa revalidation prendra plusieurs mois. Lucien Gauchet avait marqué un but en 11 sorties cette saison.

Même verdict pour Kenny Paulus 

Les emmerdes arrivant toujours en escadrilles comme le disait jadis feu l'ancien président français Jacques Chirac, les Meutis apprenaient quelques heures plus tard que leur gardien Kenny Paulus manquerait aussi à l'appel jusqu'à la fin de la saison. Il a aussi été victime d'une rupture du ligament croisé du genou. Un coup dur pour le dernier rempart emblématique du club âgé de 39 ans. Rien ne dit qu'il rejouera encore vu son âge avancé.

Deux mauvaises nouvelles coup sur coup alors que les Meutis s'étaient réjouis lors de ce déplacement au RWDM d'avoir déjà retrouvé Amaury Lotte, de retour sur le terrain quatre semaines après la déchirure subie contre Rochefort.

Maintenir le cap contre l'Olympic

Ce samedi, Meux tentera quand même de poursuivre sa belle série avec la réception de l'Olympic Charleroi. Des "Dogues", bien à la peine pour accrocher le top 6, et qui doivent impérativement signer un bon résultat.

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