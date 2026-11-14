Le leader de D1 FFA perd deux de ses cadres pour plusieurs mois mais récupère son buteur

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Surprenant leader en D1 FFA, Meux a connu une semaine contrastée puisqu'il a appris ce vendredi que deux de ses titulaires seraient forfaits jusqu'à la fin de la saison. Dans l'autre sens, son buteur Amaury Lotte est à nouveau opérationnel.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Meux - Olympic Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.