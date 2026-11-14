Le principal axe de travail de Van Bommel ? "Il ne faut pas que ça devienne un problème"

Les Diables ont assuré l'essentiel en s'imposant 1-2 en Turquie. Leur supériorité s'est surtout remarquée en fin de première mi-temps et en début de second acte. Mais en fin de matchs, les Turcs n'étaient pas loin de l'égalisation.

S'occasionner quelques frayeurs face à des Turcs revigorés par leur public peut arriver quand on ne parvient pas à inscrire le but du break. Les Diables l'ont connu jeudi et ne seront pas les derniers à y goûter.

Mais le fait est que les fins de match de ces premières sous les ordres de Mark van Bommel ont souvent été difficilement gérées, y compris en Italie et contre la France. Comme si la partition cohérente livrée jusque-là perdait son fil rouge.

Trop de choix précipités

"Globalement, il y a des soucis dans la gestion du tempo de la rencontre", constate d'ailleurs Alex Teklak dans La Dernière Heure. "Des joueurs doivent émerger pour contrôler le match, trouver des connexions, ne pas se précipiter. Ils peuvent aussi venir du banc, en lançant des profils plus contrôleurs pour éviter que la rencontre ressemble à un match de ping-pong".

Plusieurs fois, on a vu des joueurs tenter de forcer la décision de manière individuelle, pour finalement perdre le ballon et permettre aux Turcs de repartir. "C'est aussi une question de maturité collective avec des choix trop précipités qui ont offert des occasions à l'adversaire à des moments où cela ne s'imposait pas, où il fallait temporiser".



Les moments de circulation de balle pour déjouer le pressing se faisaient plus rares. "Au final, les Turcs se sont nourris de nos erreurs sans forcément les provoquer. Il ne faut pas que les fins de match deviennent un problème quand tout est à notre avantage".