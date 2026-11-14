Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

Après le topper face à Anderlecht, Ivan Leko avait été très critique vis-à-vis de l'arbitrage. Des propos qui ne passent pas du côté du parquet.

"Nous ne devons pas perdre notre temps et notre énergie à cause d'un arbitre, mais je n'aime pas la manière dont il a arbitré aujourd'hui. Maintenant, ils vont sans doute m'attaquer après ces déclarations. Who cares ?" : voilà - en partie - les propos tenus par Ivan Leko après le topper entre le Club de Bruges et le RSC Anderlecht.

Le Croate ne se trompait pas : ses critiques envers l'arbitrage n'ont pas été appréciées. Elles auraient pu lui valoir une sanction, mais le parquet a cependant décidé d'être clément. Selon les informations du Nieuwsblad, un avertissement officiel aurait été adressé à l'encontre de Leko.

Hans Vanaken passe entre les mailles du filet

Aucune sanction plus sévère n'a été prononcée pour le moment. Une nouvelle sortie du même type pourrait néanmoins avoir des conséquences pour le Croate à l'avenir. La nature exacte de ces éventuelles sanctions n'a pas été précisée.

Les déclarations de Hans Vanaken ont également été examinées. Après la rencontre, le capitaine brugeois avait suggéré que la VAR ferait mieux d'être supprimée, estimant qu'elle aurait dû intervenir sur le but anderlechtois. Le parquet fédéral a cependant décidé de ne pas engager de procédure à l'encontre du Diable Rouge.



Concernant le dossier du quota de joueurs formés en Belgique, non-respecté par le RSC Anderlecht (cinq joueurs au lieu de six), le verdict devrait tomber le 20 novembre prochain. On s'attend à ce que les Mauve & Blanc perdent leur point.