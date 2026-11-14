Analyse 🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection

Fabien Chaliaud, journaliste football
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🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection
Photo: © photonews

Ce jeudi, contre la France, Gianluigi Donnarumma a de nouveau fait parler de lui négativement. Il a commis une erreur sur le seul but de l'équipe de France. Dans sa carrière, le gardien de Manchester City a déjà commis 38 erreurs ayant coûté un but, dont sept sous le maillot de la "Squadra Azzurra". Une faille à exploiter pour nos Diables ?

Gianluigi Donnarumma n'avait certainement pas besoin de cette statistique pour alimenter le feu nourri des critiques à son encontre. Mais les chiffres d'Opta sont sans appel : après sa boulette contre la France, ce jeudi, en Ligue des Nations, le gardien italien a désormais commis 38 erreurs ayant directement entraîné un but adverse au cours de sa carrière professionnelle. Un total qui commence à peser lourd pour un portier de son calibre.

Sept erreurs avec la "Nazionale"

La dernière en date remonte donc au choc entre l'Italie et la France en Ligue des nations. À la 10e minute, alors que la "Squadra Azzurra" tentait de construire depuis l'arrière, le gardien de Manchester City a complètement manqué sa relance. Son ballon a atterri directement dans les pieds de Michael Olise, qui ne s'est pas privé de l'offrande pour ouvrir le score en faveur des "Bleus". 

Selon les données d'Opta, cette nouvelle bévue porte son total à 38 erreurs directement à l'origine d'un but encaissé : 31 en club et sept sous le maillot italien. Une statistique peu flatteuse pour un gardien considéré parmi les références mondiales à son poste. Mais qui a aussi fait l'objet de critiques pour la faible qualité de son jeu au pied. Critiqué au PSG pour ce fait, il avait été transféré lors de l'été 2025 du côté de Manchester City. Et après un premier exercice satisfaisant en Angleterre, "Gigio" se montre beaucoup plus fébrile cette saison.

Une autre erreur sans conséquence contre la France

Contre la France, Donnarumma a même frôlé une nouvelle catastrophe quelques minutes après la reprise. Il s'est toutefois rattrapé en détournant une tentative dangereuse de Rayan Cherki sur son poteau.

Lire aussi… L'Italie sera privée de l'un de ses cadres pour le déplacement en Belgique

L'Italie a finalement renversé la situation pour s'imposer 3-1. Mais la victoire collective n'efface pas les interrogations autour de son dernier rempart. S'il avait maintenu l'Italie à flots à Rome lors du premier duel entre Italiens et Belges, Gianluigi Donnarumma est loin d'être une assurance tout risque, comme l'était Gianluigi Buffon en son temps. Au stade roi Baudouin, le capitaine de la "Nazionale" jouera gros et espère ne pas à nouveau mettre son pays en difficulté, alors qu'il semble sur une voie positive après sa troisième non participation consécutive à une Coupe du monde.

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