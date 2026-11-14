"Même Roberto Martinez a plaidé pour qu'il reste à Anderlecht" : le Diable devenu affaire d'État au Sporting

Demain soir, Roméo Lavia fera sans doute son retour dans le onze des Diables Rouges contre l'Italie. Le voir ainsi en tête d'affiche à quelques jets de pierre du Lotto Park occasionnera forcément des regrets à Anderlecht.

Roméo Lavia fait partie de ces grands talents de Neerpede qui n'ont jamais porté le maillot d'Anderlecht en équipe première. Formé au Sporting pendant huit ans, le milieu de terrain n'y a jamais signé de contrat, mettant les voiles sur Manchester City en 2020.

Il s'était notamment illustré à la KDB Cup 2018, le tournoi de jeunes parrainé par qui vous savez. Un certain Pep Guardiola était présent comme invité d'honneur et a très rapidement noté son nom.

Une mauvaise nouvelle pour Anderlecht. "Nous étions également en négociations avec Roméo pour un contrat professionnel à ce moment-là", regrette Jean Kindermans dans Het Laatste Nieuws.

Le Sporting impuissant

Le responsable du centre de formation a tout fait pour que Lavia passe le cap. "Vincent Kompany, Craig Bellamy, et même le sélectionneur national de l'époque, Roberto Martínez, ont plaidé pour qu'il reste à Anderlecht".



La suite leur a évidemment donné raison sur le potentiel immense que représentait Lavia. Son assist téléguidé contre la France en est la dernière illustration : "Tout le monde a été impressionné par sa passe pour Lukebakio. Je me suis dit : 'Je l'ai déjà vu faire ça chez les jeunes'. Il est toujours le même. Il aspire le ballon devant la défense – même si le terme est un peu fort pour lui – et le distille parfaitement".