"On dirait qu'ils ne le connaissent pas" : comment Kevin De Bruyne pourrait renaître au PSV

Scott Crabbé, journaliste football
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"On dirait qu'ils ne le connaissent pas" : comment Kevin De Bruyne pourrait renaître au PSV
Photo: © photonews

Kevin De Bruyne vit les derniers mois de son contrat à Naples. Quittera-t-il l'Italie pour le PSV dès cet hiver ? L'idée fait son chemin et suscite un certain enthousiasme.

Il y a un an et demi, le football belge a accueilli avec soulagement le transfert de Kevin De Bruyne à Naples. Malgré dix saisons éprouvantes à Manchester City, le Limbourgeois avait encore faim et continuerait à rester compétitif pour les Diables Rouges en refusant des offres beaucoup plus exotiques et rémunératrices.

Mais au Napoli, KDB ne sourit pas souvent : il fait plus souvent parler pour ses bouderies et ses incompréhensions avec le staff et ses coéquipiers. Le PSV a flairé le bon coup et tente de le faire venir dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, avant de faire face à une concurrence plus large l'été prochain.

Les Pays-Bas pour lui redonner le plaisir de jouer ?

Sur le plateau de la RTBF, Alex Teklak se montre d'abord surpris : "Il y a eu des histoires avec son coach mais il a aussi été auteur de bons matches lorsqu’il a commencé à s’installer dans l’équipe. Je trouverais ça un peu bizarre sauf si maintenant, de manière forcée, il sent qu’il peut partir au PSV".

Un séjour en Eredivisie pourrait pourtant lui permettre de renouer avec un football qu'il affectionne plus que celui de la Serie A. "Le championnat néerlandais, sans tomber dans la caricature, est quand même un championnat très ouvert, où des éléments à caractère offensif s’expriment souvent bien".

La mentalité néerlandaise pourrait beaucoup mieux lui correspondre

Nordin Jbari opine du chef : "C’est une bonne idée parce que physiquement, il va être de moins en moins bien. Et c’est normal. Peut-être qu’il pourra jouer un peu plus longtemps s’il va au PSV, avec le tempo qui est différent". 

Pour lui, De Bruyne n'est pas dans un environnement qui lui correspond vraiment à Naples. "ll y a des tensions entre lui et certains joueurs. C’est bizarre, on dirait qu’ils ne le connaissent pas. De Bruyne a toujours été comme ça. Il a eu des altercations avec Pep Guardiola. C’est un boudeur, un râleur, et ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Il est resté des années à Manchester City, à la fin les joueurs et le staff avaient l’habitude. Là on voit qu’à Naples, ils n’ont pas trop l’habitude".

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