Parti de Bruges cet été, il ne regrette pas son choix : "En tant que joueur, il faut être heureux"

Shandre Campbell s'est exprimé sur son départ du Club de Bruges. Le Sud-Africain de 21 ans a rejoint Courtrai l'été dernier, après ne pas avoir réussi à s'imposer définitivement chez les Blauw en Zwart. L'ailier avait pourtant déjà montré ses qualités à plusieurs reprises en équipe première.

Campbell a inscrit deux buts avec l'équipe première du Club de Bruges et a également impressionné avec le Club NXT. Malgré cela, son temps de jeu est resté limité. Durant la trêve internationale actuelle, pendant laquelle il est avec les U23 sud-africains, il a expliqué pourquoi il avait finalement choisi de partir.

"En tant que joueur, il faut être heureux. Le Club de Bruges a été bon avec moi, mais je n'y avais pas de temps de jeu. J'ai donc cherché une option où je pourrais en avoir", a déclaré Campbell à la presse sud-africaine, relayé par AfricaSoccer.

Campbell ne regrette pas son choix

Entre s'asseoir sur le banc du favori au titre et jouer pour l'un des 'favoris' à la descente, le jeune ailier a fait son choix : à son âge, il faut avoir du temps de jeu, quitte à reculer pour mieux sauter.

Sur le plan sportif, les choses restent pour l'instant compliquées pour Campbell et sa nouvelle équipe. Le garçon a disputé neuf rencontres jusqu'ici et a inscrit un but. Le nouvel entraîneur Daniel Bachir a amené de bonnes choses, mais le KV est toujours bon dernier avec quatre petits points.



Campbell ne regrette toutefois pas sa décision. "Courtrai est un club formidable. Ils m'ont immédiatement accepté comme l'un des leurs. La vie est belle à Courtrai. Nous sommes certainement en train d'y construire quelque chose de beau".