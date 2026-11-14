Passé par la Belgique, il se retrouve libre comme l'air

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Passé par la Belgique, il se retrouve libre comme l'air
Photo: © photonews
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Passé par Courtrai entre 2018 et 2021, Brendan Hines-Ike est désormais sans club à la suite de la fin de son contrat avec Austin, pensionnaire de Major League Soccer.

Passé par Courtrai entre 2018 et 2021, Brendan Hines-Ike a disputé 53 matchs, marqué un but et délivré deux assists pour le compte des "Kerels". Ce défenseur central est ensuite retourné dans son pays natal, les Etats-Unis, où il a porté les couleurs de DC United, avec comme équipier, un certain Andy Najar, latéral hondurien bien connu du côté du Lotto Park.

En 2024, il quittait Washington pour Austin où il sera un des incontournables en défense central. C'est en effet avec le club texan qu'il dispute son plus grand nombre de matchs pour un même club. Seul bémol, il n'atteindra pas le cap des 100 rencontres, son compteur restant bloqué à 99. 

Une place de titulaire perdue

Son dernier match restera donc une joute de phase classique perdue contre Portland 0-2. Brendan Hines-Ike n'y jouera que 20 petites minutes de jeu. Austin n'a pas souhaité prolonger son défenseur central de 31 ans qui avait commencé à perdre son statut de titulaire à la fin du mois d'août.

Miazga aussi sur le marché


Après Matt Miazga, défenseur passé de manière éphémère à Anderlecht, c'est donc un autre joueur ayant fourbi ses armes en Jupiler Pro League qui se retrouve libre comme l'air avant le mercato d'hiver.

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