Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

A 29 ans, Senna Miangue évolue désormais au FC Aktobe. Le défenseur belge y a retrouvé une place de titulaire.

Formé à l'Inter jusqu'à ses 20 ans, révélé à Cagliari, Senne Miangue s'est très vite montré prometteur en début de carrière. Mais ses prêts successifs au Standard, à Eupen et au Cercle de Bruges ne lui ont pas permis de percer au niveau qu'on lui promettait.

Miangue a ainsi quitté la Pro League il y a un an et demi. Après trois mois sans club, il a rebondi dans le club hongrois de Gÿor, avec un certain Bernd Thijs comme adjoint et Nadhir Benbouli comme coéquipier.

De la Hongrie au Kazakhstan

Champion de Hongrie, Miangue n'a toutefois pas réussi à s'imposer comme titulaire. Il est alors parti plus loin encore, au Kazakhstan. Cet été, il a ainsi signé un contrat de six mois au FC Aktobe.

Pari gagnant : malgré une suspension pour un carton rouge reçu au début de son aventure, celui qui avait disputé plus de match de Coupe d'Europe pour le Cercle que de matchs de championnat pour le Standard s'est imposé comme un titulaire régulier.



La saison s'achevant en automne dans le championnat kazakh, Senna Miangue a désormais terminé sa mission, lui qui était arrivé pour prêter main-forte en deuxième partie d'exercice. Où rebondira-t-il cet hiver ?