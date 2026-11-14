Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

Luka Vuskovic continue d'impressionner le football européen. Le Croate de tout juste 19 ans, qui évoluait encore à Westerlo il y a deux saisons, s'est entre-temps imposé comme l'un des jeunes défenseurs les plus convoités. Liverpool aurait désormais également jeté son dévolu sur lui. Un transfert pourrait coûter extrêmement cher.

Selon le journaliste allemand spécialisé dans les transferts Florian Plettenberg, Vuskovic figure sur la liste de Liverpool pour l'été prochain. Le club anglais suit de près ses performances à Brighton et voit en lui un renfort intéressant pour sa défense.

🚨🆕 Liverpool have Luka Vuskovic on their shortlist for next summer. The 19 y/o top defender is being monitored regularly. #LFC His contract at Brighton is valid until 2031. No release clause will be available next summer. Current price valuation: around €100m (+/-). Vuskovic is very happy under Fabian Hürzeler. However, his dream is to join Real Madrid one day. @SkySportDE 🇭🇷 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 12, 2026

Une étiquette à 100 millions d'euros

Un éventuel transfert s'annonce particulièrement coûteux. Vuskovic est encore sous contrat avec Brighton jusqu'en 2031 et ne dispose pas d'une clause libératoire qui pourrait être activée l'été prochain. Selon Plettenberg, sa valeur est actuellement estimée à environ 100 millions d'euros.

Il s'agit d'une évolution impressionnante pour un joueur qui évoluait encore à Westerlo lors de la saison 2024/25. Le Croate avait alors fortement impressionné en Jupiler Pro League et avait même inscrit sept buts en tant que défenseur central. Son retourné acrobatique contre le Club de Bruges ne sera pas oublié de sitôt. Il a ensuite joué à Hambourg avant de rejoindre Brighton l'été dernier en provenance de Tottenham pour environ 54 millions d'euros.

Vuskovic rêve du Real Madrid

Il reste toutefois à voir si Liverpool pourra le convaincre. Le défenseur se sent actuellement très bien à Brighton, où il joue un rôle important sous les ordres de l'entraîneur Fabian Hürzeler. De plus, Vuskovic aurait lui-même un autre club de rêve.





Selon Plettenberg, le Croate souhaite en effet un jour jouer pour le Real Madrid. Liverpool pourrait donc faire face à une solide concurrence dans la course à sa signature. Un transfert n'est pas encore concret pour l'instant, mais l'ancien défenseur de Westerlo semble se diriger vers un avenir particulièrement prometteur.