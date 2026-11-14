Relebohile Mofokeng s'offre un but somptueux, Anthony Moris battu par un défenseur de Pro League

Le Luxembourg affrontait l'Estonie hier soir. Anthony Moris et ses partenaires ont finalement dû rendre les armes sur un but d'un joueur du championnat belge. Autre chouchou (actuel) de l'Union Saint-Gilloise, Relebohile Mofokeng a marqué avec l'Afrique du Sud.