Relebohile Mofokeng s'offre un but somptueux, Anthony Moris battu par un défenseur de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Relebohile Mofokeng s'offre un but somptueux, Anthony Moris battu par un défenseur de Pro League
Photo: © photonews

Le Luxembourg affrontait l'Estonie hier soir. Anthony Moris et ses partenaires ont finalement dû rendre les armes sur un but d'un joueur du championnat belge. Autre chouchou (actuel) de l'Union Saint-Gilloise, Relebohile Mofokeng a marqué avec l'Afrique du Sud.

Scott Crabbé

Relebohile Mofokeng buteur avec l'Afrique du Sud

Relebohile Mofokeng poursuit sur sa lancée en sélection. Déjà parfaitement adapté au football européen avec l'Union Saint-Gilloise, le petit ailier gauche est une valeur sûre de l'Afrique du Sud. Hier soir, c'est d'ailleurs lui qui a inscrit le but du 2-1 contre le Kenya, d'un magnifique mouvement conclu par une reprise dans le plafond. La danse collective en guise de célébration était à hauteur de l'importance de ce but dans la course à la CAN. Malheureusement pour Mofokeng, il a été éclipsé par l'égalisation de Ryan Ogam, l'attaquant du RFC Liège, en toute fin de match pour arracher le partage 2-2.

Le Luxembourg affrontait l'Estonie hier soir. Anthony Moris et ses partenaires ont finalement dû rendre les armes sur un but d'un joueur du championnat belge.

Avec Anthony Moris dans les buts, Laurent Jans comme capitaine et le Louviérois Tiago Pereira Cardoso comme deuxième gardien, le Luxembourg comptait encore dans son groupe plusieurs têtes connues des observateurs de Pro League.

Mais c'est bien le seul joueur de D1A présent dans les rangs estoniens qui a décidé de la rencontre. Trois minutes avant la rencontre, Maksim Paskotsi a débloqué la situation d'une reprise victorieuse du pied droit.

Le Luxembourg fait grise mine

Jusque-là dominé, le Luxembourg avait pourtant pu s'en remettre à un bon Anthony Moris. L'ancien gardien de l'Union Saint-Gilloise, désormais actif à Al-Khaleej, avait gardé les siens dans le match en sortant quatre arrêts.

Cela a permis aux Luxembourgeois d'y croire jusqu'au bout et de pousser en fin de match. Mais rien n'y a fait pour nos voisins, qui n'ont pas réussi à égaliser, s'inclinant donc 0-1.

L'Estonie continue son bon parcours, sans la moindre défaite, avec un petit but encaissé en cinq matchs (lors de la première rencontre face à l'Islande). C'est plus compliqué pour le Luxembourg, qui reste sur quatre défaites de suite, sans marquer le moindre but.

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