Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

Anthony Swolfs avait mis un terme à sa carrière en pleine saison, alors qu'il n'avait que 25 ans. Il s'épanouit aujourd'hui dans un tout autre milieu.

Formé à l'Antwerp, au Beerschot et au Club de Bruges, Anthony Swolfs a lancé sa carrière professionnelle à Malines, avec qui il a pris place 28 fois sur le banc, pendant qu'Anthony Moris et Colin Coosemans se battaient pour la place de numéro un.

Il a alors rejoint La Gantoise, qui l'a prêté à Beveren avant de le céder définitivement à Telstar. Il s'y est imposé comme titulaire, tout comme au FC Dordrecht pas la suite, disputant 39 matchs de deuxième division néerlandaise.

C'est là qu'il a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite en janvier 2021, en pleine saison, alors qu'il n'avait 24 ans. Mais Swolfs savait ce qu'il faisait : il s'épanouit aujourd'hui dans le monde de la finance.

Sûr de son fait

Pratiquement cinq ans plus tard, l'ancien gardien se félicite encore tous les jours de son choix. "J'étais en pleine condition physique, je jouais toutes les semaines, et j'ai décidé de quitter le football professionnel pour de bon. Pour tant de gens, cette décision semblait absolument folle", se souvient-il.

"Cette décision, je l'ai murement réfléchie. Parce que le sentiment que j'étais destiné à quelque chose de plus grand était là pendant longtemps avant que je ne passe finalement à l'action", explique le natif de Malle.





Swolfs voulait être le seul maître à bord

Lorsqu'il jouait, Anthony Swolfs se sentait en quelque sorte dépossédé de tous ses efforts : "J'ai passé douze ans à travailler pour un contrat dans le football professionnel, et une fois que je l'ai eu, quelqu'un d'autre a décidé quand je me suis entraîné, ce que je mangeais. En même temps, je gaspillais la moitié de ce que je gagnais, parce que personne ne m'avait jamais appris quoi faire de l'argent".

"Quand j'ai rendu mon contrat à la mi-saison, presque tout le monde autour de moi était sûr que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Je n'avais que 24 ans, et devenir mon propre patron a apporté des difficultés que le football n'a jamais eues, y compris quelques mauvaises décisions financières de ma part", rembobine-t-il.

L'ancien gardien de Malines se veut aujourd'hui comme un guide à ceux qui souhaitent investir. "Le déclic, c'est mes grands-parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie, et six ans après avoir pris leur retraite, leurs 550 000 euros d'économies avaient presque disparu, parce que personne ne leur avait jamais montré comment les protéger".

