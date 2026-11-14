Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

Scott Crabbé, journaliste football
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Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point
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Mark van Bommel s'est présenté face à la presse à la veille du match des Diables Rouges contre l'Italie. Notre sélectionneur a fait le point sur l'importance de cette rencontre ainsi que sur l'état physique de Romelu Lukaku.

Un mois après avoir été battue 0-2 à Rome lors du premier match, l'Italie se présente à Bruxelles avec un point d'avance sur les Diables. "C'est une Italie différente de celle du match d'ouverture. Elle est plus solide. Elle a progressé en peu de temps. On ne gagne pas contre la France comme ça", confirme Mark van Bommel en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

Le staff a évidemment bien analysé le match de la Squadra face aux Bleus : "C'est incroyablement impressionnant qu'ils aient réussi à renverser la situation face à la France. Mais cela ne m'a pas surpris. Nous méritions mieux contre la France à domicile également".

Demain, ce sera la victoire ou rien : "L'Italie a l'avantage. Un match nul leur suffit. Même si cela pourrait aussi semer le doute. Nous voulons toujours gagner, peu importe où nous jouons".

Gagner, la Belgique l'a d'ailleurs elle aussi fait en Turquie. Même si tout n'a pas été parfait. "Une victoire donne toujours confiance. Nous voulons mettre en place un système de jeu. C'est difficile avec une équipe nationale. Mais j'aime bien notre façon de jouer. On dégage cette confiance".

Les Diables en mission

"Ce n'est pas une finale. En finale, on peut gagner quelque chose, un tournoi par exemple. Il s'agit de se qualifier ou non. Je vois ça plutôt comme un match à élimination directe. Et c'est aussi un bon test, car on rencontre ce genre de situation à l'Euro", poursuit Van Bommel.

Lire aussi… Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

Absent en Turquie, Romelu Lukaku sera bien de la partie : "Il s'est entraîné hier à Tubize et a encore aujourd'hui. Romelu sera donc disponible demain. Les autres sont également en forme. Sa présence dans l'équipe est importante, qu'il soit titulaire ou remplaçant. L'adversaire en tient compte. De plus, il possède l'expérience des grands matchs. Romelu sait ce qu'il faut faire".

Lukaku ou De Ketelaere comme numéro neuf ?

S'il n'est malgré tout pas apte à débuter, Big Rom laissera sans doute à nouveau sa place à Charles De Ketelaere, buteur à Izmir : "Il se transforme peu à peu en un attaquant moderne. Rapide, puissant, bon balle au pied, grand… Il peut décrocher, il peut marquer. C'est le genre d'attaquant qu'on est content d'avoir dans son équipe. C'est un atout précieux".

Présent aux côtés du coach, CDK a ensuite pris la parole : "Après notre victoire contre l'Italie, certains disaient que ce n'était que contre l'Italie. J'avais déjà dit à ce moment-là que c'était une bonne équipe, avec de bons joueurs. Ils sortaient d'une Coupe du monde manquée. La confiance n'était donc pas au beau fixe. Ces victoires contre la Turquie et ce match nul contre la France leur ont redonné confiance".

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