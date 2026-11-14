Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

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Leandro Trossard a surpris tout le monde l'été dernier en quittant Arsenal pour Besiktas. Le Diable Rouge a laissé la Premier League derrière lui pour vivre une aventure en Turquie, mais cette décision n'a pas été comprise par tout le monde. Rudi Garcia avait lui aussi des doutes. Il révèle aujourd'hui en avoir même parlé personnellement à Trossard.

Dans une longue interview accordée à The Athletic, Garcia revient sur son passage à la tête des Diables Rouges. Le Français ne tarit pas d'éloges sur Trossard, l'un des meilleurs joueurs belges du Mondial. "J'étais très satisfait de Leandro. Il a joué tous les matchs et a réalisé une bonne Coupe du monde. Il est tellement intelligent sur le terrain", raconte l'ancien sélectionneur.

Garcia surpris par le choix de Besiktas

Garcia n'a toutefois pas totalement compris pourquoi Trossard avait décidé de quitter Arsenal. L'attaquant venait de remporter le titre de champion d'Angleterre, avant d'opter pour un nouveau défi à Besiktas. Un choix qui a suscité des interrogations chez son ancien sélectionneur.

"La seule chose que je lui ai dite, c'est que j'étais surpris par son choix de partir à Besiktas", révèle Garcia. Il souligne que son étonnement ne vient pas d'un manque de respect envers le football turc. "La Turquie est aujourd'hui un championnat fantastique pour les joueurs".

Encore taillé pour le plus haut niveau

Garcia ne veut donc pas que ses propos soient perçus comme une critique envers le Besiktas. "Ce n'est rien contre le club turc", précise-t-il. Ses réserves concernent surtout le niveau auquel il estime que Trossard peut encore évoluer.

Lire aussi… "Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial
"C'est surtout qu'il est suffisamment bon pour jouer dans une équipe capable de remporter la Ligue des champions", affirme-t-il sans détour.

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