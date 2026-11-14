Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

Florent Malice
Florent Malice et Robbie Maes
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Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements
Photo: © Photonews

Thibaut Courtois continue d'étendre son empire commercial. Le gardien du Real Madrid aurait jeté son dévolu sur un nouveau club de football. Par l'intermédiaire de son nouvel investissement NXTPLAY, le Diable Rouge aurait formulé une offre pour reprendre intégralement un club de D3 italienne, l'AC Reggiana.

C'est ce que rapporte le journal italien La Gazzetta dello Sport. Selon le quotidien, NXTPLAY souhaite racheter intégralement l'AC Reggiana. Le véhicule d'investissement se serait déjà rendu à plusieurs reprises au club ces derniers mois. Des discussions ont également eu lieu avec des sponsors, des entrepreneurs locaux et d'autres personnes impliquées au sein du club. 

L'AC Reggiana occupe actuellement la sixième place de Serie C, après avoir été relégué la saison passée. Dans les années 1990, l'AC Reggiana a disputé trois saisons en Serie A. Un Belge a également porté le maillot du club italien : Georges Grün, en 1996-1997.

Thibaut Courtois multiplie ses investissements 

Cette éventuelle reprise s'inscrit dans le cadre des activités commerciales grandissantes de Courtois. Le gardien possède ou a possédé des actions dans une vingtaine d'entreprises. Il y a un peu plus de six mois, il a notamment investi dans l'équipe de powerboat Sierra Racing Club. On peut comparer cela à la Formule 1, mais sur l'eau.

Courtois a également déjà réalisé plusieurs investissements dans le football. Il est ainsi devenu actionnaire du club français du Mans, aux côtés du tennisman Novak Djokovic et de l'ancien pilote de Formule 1 Felipe Massa. Notre compatriote investit également dans le club de football espagnol CD Extremadura.

Lire aussi… De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"
Le KRC Genk fait lui aussi partie de ses projets dans le football. En juin, Courtois est entré au capital de la société anonyme du club limbourgeois via NXTPLAY, là où il a été formé et a fait ses premiers pas comme footballeur professionnel. Avec une éventuelle reprise de l'AC Reggiana, il franchirait donc une nouvelle étape marquante dans son empire footballistique.

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