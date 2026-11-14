Tout est réuni : comment le Standard pourrait récupérer quelques millions supplémentaires grâce aux Diables

Nathan Ngoy est en pleine ascension. Le défenseur a encore impressionné jeudi avec les Diables Rouges contre la Turquie et voit sa valeur marchande continuer à grimper. C'est également une excellente nouvelle pour le Standard.

Ngoy a quitté le Standard pour Lille durant l'été 2025, pour un montant d'environ 4,5 millions d'euros. Un an et demi plus tard, sa valeur a explosé. Elle est actuellement estimée à 25 millions d'euros, mais son véritable prix de transfert pourrait être nettement plus élevé.

Plusieurs observateurs estiment que le voir atteindre la barre des 40 millions est envisageable, surtout si le Diable Rouge maintient son niveau actuel et reste épargné par les blessures. Cela ferait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire du football belge.

Le Standard suit le dossier avec grande attention

Un tel transfert ne représenterait pas seulement une belle rentrée financière pour Lille. Le Standard a en effet négocié une clause de revente de 10% sur la plus-value en cas de départ de Ngoy.

Si Lille vend effectivement son défenseur pour 40 millions d'euros, cela représenterait une plus-value de 35,5 millions d'euros par rapport à son prix d'achat initial. Dans ce scénario, le Standard pourrait donc percevoir environ 3,55 millions d'euros supplémentaires.



Voilà qui mettrait du beurre dans les épinards du côté liégeois. Avec son jeune âge, sa constance, la qualité de sa relance, l'intelligence de ses interventions, ses prestations sur la scène internationale et un contrat jusque juin 2029, tout semble réuni.