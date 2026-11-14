Un ancien d'Anderlecht a été recalé par la direction : "Je l’aurais même fait gratuitement"

Ces dernières années, Anderlecht a vécu une période trouble. Le Sporting n'en est d'ailleurs toujours pas vraiment sorti. Un ancien de la maison s'est proposé pour l'y aider.

En marge de Belgique - Italie, La Dernière Heure a retrouvé Walter Baseggio. Parmi les plus italiens des anciens Diables Rouges, l'homme aux 351 matchs pour Anderlecht (50 buts, 40 assists) est toujours très actif du côté de Tubize.

S'il a renoué avec ses racines italiennes durant sa carrière de joueur par le biais de deux prêts à Trévise, il ne se voyait pas déménager dans la botte après avoir raccroché les crampons."Non, je suis belge et je me sens bien ici. Ce pays m'a tout donné, l'Italie rien. Jouer pour Anderlecht, c'était un autre rêve".

Le rêve anderlechtois aurait d'ailleurs pu se prolonger en dehors des terrains. Baseggio explique ainsi s'être récemment proposé au Sporting pour revenir donner un coup de main à la cellule de scouting.

La direction pas convaincue

En vain : "J’ai demandé à Anderlecht, directement à Michael Verschueren, je ne le cache pas. Le club a d’autres idées, c’est ainsi et je le respecte. Je l’aurais fait gratuitement pourtant".



Il estime pourtant que son vécu aurait pu aider le club. "La direction a dépensé des millions depuis dix ans pour des recrues… Plus de la moitié ne serait pas venue si j’avais eu mon mot à dire. On se base trop sur les data et on oublie d’aller voir de ses propres yeux".