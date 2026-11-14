Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

Landry Dimata est désormais actif dans le championnat chinois. Il y enchaîne les matchs et y entretient ses statistiques. Mais ne serait pas contre un retour en Belgique.

Il y a deux ans, Landry Dimata s'était joliment relancé à Samsunspor, signant 7 buts et 4 assists en première division turque. Cela avait incité Pafos à se pencher sur son cas.

Avec sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, la nouvelle puissance du football chypriote a rapidement convaincu l'ancien Diable Rouge de signer aux côtés de quelques vieilles connaissances du football continental comme Derrick Luckassen ou David Luiz.

Dimata a ainsi pris part à six matchs de Ligue des Champions, jouant notamment contre le Bayern Munich ou Chelsea. Mais le recrutement très ambitieux de la direction a inévitablement amené une concurrence assez rude.

Du rythme bienvenu en Chine

L'offre venue du Chongqing Tonglianglong est arrivée au bon moment l'hiver dernier. L'ancien attaquant d'Anderlecht a été prêté à ce nouveau venu de l'élite chinoise, basé dans la plus grande ville du monde (pas moins de 32 millions d'habitants).

Sur le plan collectif, la saison est difficile : après avoir débuté par un joli 17 sur 21, l'équipe a enchaîné une série de 12 matchs sans victoire. Mais les sourires sont revenus récemment, avec un succès 2-0 contre Hainiu lors du dernier match à domicile.





Lui aussi coincé dans une série de rencontres sans trouver le chemin des filets, Dimata s'est rassuré en inscrivant le but du 2-0 à la demi-heure. Son huitième en 29 matchs.

La suite de sa carrière se dessine cet hiver

La saison étant terminée, le prêt de l'ancien Diable Rouge va arriver sa fin. Le reverra-t-on bientôt en Belgiue ? C'est tout sauf exclu à en croire son interview dans La Dernière Heure.

"Le club veut lever l'option d'achat du prêt. J'ai jusqu'au 31 décembre pour me décider mais je ne veux pas attendre la dernière minute. Revenir en Belgique serait un énorme kif si j'en ai la possibilité", avance-t-il.