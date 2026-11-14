Un champion du monde 1990, candidat de l'extrême droite pour l'élection présidentielle en Allemagne ?

Le nom de Thomas Berthold évoquera quelques souvenirs aux plus anciens. Cet arrière droit de l'équipe nationale allemande arpentait le couloir droit de la Mannschaft lors du Mondial italien en 1990. Depuis lors, il a plus fait parler de lui pour ses convictions politiques et pourrait être le candidat à la présidentielle d'un parti d'extrême droite qui ne cesse de monter outre-Rhin.

Un champion du monde peut-il devenir le visage politique de l'AfD ? Le parti allemand d'extrême droite envisage en tout cas de miser sur Thomas Berthold pour la prochaine élection présidentielle. L'ancien international, sacré en 1990 lors du Mondial en Italie, pourrait ainsi se retrouver au cœur d'un scrutin bien éloigné de ce qu'il a connu sur les rectangle verts.

Prises de position pendant le Covid

À 62 ans, Thomas Berthold est loin d'être un inconnu du débat public allemand. Depuis plusieurs années, l'ancien défenseur multiplie les prises de position politiques. Il l'a notamment fait contre les mesures sanitaires adoptées durant la pandémie de Covid-19. Il avait notamment participé à un rassemblement du mouvement contestataire Querdenken en 2020. Un engagement qui l'a progressivement rapproché des milieux critiques envers les institutions allemandes.

62 sélections

Thomas Berthold reste cependant plus connu pour son parcours sportif. Celui qui 62 sélections avec la "Mannschaft" faisait partie du groupe champion du monde en Italie en 1990. Il a disputé toute la finale contre l'Argentine au poste d'arrière droit.

En club, il a notamment porté les couleurs du Bayern Munich, de l'Eintracht Francfort, du VfB Stuttgart et de l'AS Roma, club dont il défendait les couleurs lors de son sacre mondial avec son pays. S'il a remporté la Coupe d'Italie avec la Roma en 1991 et celle d'Allemagne avec Stuttgart en 1997, il n'a en revanche jamais gagné aucun championnat. Il compte aussi deux finales de Coupe d'Europe : celle de l'UEFA avec l'AS Roma, toujours en 1991 et celle de vainqueurs de coupe en 1998, avec Stuttgart.

Pas le premier footeux président

En envisageant son nom, l'AfD pourrait chercher à capitaliser sur sa notoriété et à donner une dimension médiatique supplémentaire à sa candidature. Après tout, en France, le quintuple champion olympique de judo, Teddy Riner, a annoncé cette semaine sa candidature pour l'élection présidentielle.





On rappellera aussi que deux anciens footballeurs ont déjà été présidents de leur pays. Le cas de George Weah est le plus emblématique. Ballon d'or 1995 et légende de l'AC Milan, il a été président du Libéria de 2018 à 2024.

L'actuel président de la Géorgie, Mikheil Kavelashvili, a lui aussi été footballeur professionnel. Attaquant dans les années 1990, il a défendu les couleurs du Dinamo Tbilissi, de Manchester City et du Grasshoper Zürich. Avec ce dernier, il a d'ailleurs été champion de Suisse et compte aussi cinq titres nationaux en Géorgies, ainsi qu'un en Russie, acquis en 1995, au sein du modeste Alania Vladikavkaz.

Scrutin programmé le 30 janvier 2027

Mais le pari est loin d'être gagné. Le camp conservateur et les sociaux-démocrates soutiennent notamment Ilse Aigner, tandis que les Verts ont également accueilli favorablement son profil.

Le scrutin est programmé le 30 janvier 2027. Reste désormais à savoir si Thomas Berthold franchira officiellement le pas et troquera définitivement le costume de consultant sportif pour celui de candidat politique.