Vendredi 13 heureux pour Sébastien Pocognoli : "C'était très important"

Scott Crabbé, journaliste football
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Vendredi 13 heureux pour Sébastien Pocognoli : "C'était très important"

L'histoire retiendra que c'est un vendredi 13 que Sébastien Pocognoli a décroché sa première victoire sur le banc écossais. Trois points qui soulagent tout le monde et assurent du même coup le maintien de la Tartan Army en Ligue B.

Après à peine un seul rassemblement, Sébastien Pocognoli se savait sous pression. Les promesses entrevues dans le jeu lors des premiers matchs de Ligue des Nations devaient cette fois s'accompagner de résultats tangibles, pour éviter une relégation en Ligue C.

Mission accomplie : après deux premières rencontres très frustrantes à domicile, Poco a goûté à sa première victoire à Hampden Park, 2-1 face à la Macédoine du Nord. En fin de match, un soulagement bien légitime se lisait sur son visage.

L'Ecosse assure son maintien en Ligue B

"Oui, cette victoire est très importante. Mais il y a plus à aller chercher maintenant. On est sur la bonne voie. On a montré de bonnes choses, avec et sans ballon, c'est le résultat de ce qu'on travaille sur le peu de temps qu'on a en semaine", commence-t-il au micro de la BBC.

Notre compatriote sait qu'il sera avant tout jugé sur les résultats : "Ce n'est pas facile de trouver cette balance entre progrès dans le jeu et résultats. Mais il faut regarder de l'avant : en mars, on aura déjà des rendez-vous très importants, que ce soit les Playoffs de la Ligue des Nations ou le début des qualifications pour l'Euro".


Tout cela se décidera lors de la dernière journée de cette campagne de Ligue des Nations : les Ecossais doivent combler un retard d'un point par rapport à la Slovénie. Mais cela ne sera pas simple : les troupes de Sébastien Pocognoli se rendent en Suisse (déjà assurée de terminer première), là où les Slovènes iront en Macédoine du Nord.

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