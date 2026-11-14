Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

L'identité de celui qui arbitrera le match de ce dimanche entre la Belgique et l'Italie est connue. Il s'agit d'Espen Eskas, un arbitre norvégien qui a déjà dirigé les deux équipes en 2024.

Le Norvégien Espen Eskas sera au sifflet ce dimanche au Stade Roi Baudouin pour le dernier match de la phase de poules de Nations League, entre la Belgique et l'Italie.

Mr Eskas sera assisté par ses compatriotes Jan Erik Engan et Alf Olav Rossland comme juges de touche, et par Sigurd Kringstad comme quatrième arbitre. L'Allemand Christian Dingert sera chargé de la vidéo-assistance (VAR), accompagné d'un autre Norvégien, Kristoffer Hagenes.

Un bon souvenir pour la Belgique

S'il est arbitre international depuis 2017, Espen Eskas n'a pour le moment dirigé qu'une seule rencontre de la Belgique. C'était déjà face à l'Italie, mais au Stadio Olimpico de Rome, le 10 octobre 2024, dans les dernières semaines de l'ère Tedesco.

Un souvenir qui ne donnera pas le sourire à l'Italie : menée 2-0, la Belgique avait profité d'un carton rouge de Lorenzo Pellegrini pour revenir dans la rencontre, et arracher un partage (2-2).

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Mr Eskas a déjà arbitré un club belge cette saison, puisqu'il était au sifflet lors de RSC Anderlecht - Kairat Almaty (3-0) en préliminaires d'Europa League. Le Norvégien est également un arbitre reconnu à l'international puisqu'il avait été sélectionné pour la Coupe du Monde 2026, où il a dirigé deux rencontres.