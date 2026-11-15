"À 24 ans, j'ai du mal avec ça" : un Diable Rouge sévèrement critiqué pour sa décision

Le refus de Koni De Winter de rejoindre les Diables suscite de nombreuses réactions. Peu utilisé en sélection, le défenseur doit faire face à la concurrence de Nathan Ngoy et Brandon Mechele, qui enchaînent les bonnes prestations. Plusieurs consultants comprennent difficilement sa décision.

"Pour moi, ça reste incompréhensible. À 24 ans, dire que tu ne viendras pas si tu ne peux pas jouer, j'ai du mal avec ça", explique Jelle Vossen sur Het Nieuwsblad. Il tient compte d'une éventuelle raison personnelle. "Peut-être que le fait qu'il soit devenu père récemment a joué un rôle. Je l'espère, quelque part".

Mechele comme exemple pour De Winter

Vossen estime que De Winter doit faire preuve de plus de patience. "Car si cela concerne que le nombre de minutes de jeu, je me dis : Tu devrais peut-être aller discuter avec Brandon Mechele. Quand on voit combien de temps lui a dû attendre avant d'obtenir sa chance..."

Tessa Wullaert renvoie aussi à l'exemple de Mechele. "Je dirais : accroche-toi encore un peu, comme Brandon. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait une valeur sûre en équipe nationale, mais il forme un duo de haut niveau avec Ngoy".

Franky Van der Elst ne comprend pas non plus pourquoi De Winter renonce maintenant. "Ce n'est pas comme si De Winter devait se battre contre je ne sais qui. Il aurait reçu des occasions". Steven Defour partage cet avis. "Si Ngoy avait pris un jaune jeudi, il aurait été suspendu et van Bommel aurait dû effectuer un changement. Mais c'est vrai que De Winter a eu des occasions par le passé. Il ne les a pas saisies".

Lire aussi… Roberto Mancini a tranché aussi : quatre Italiens laissés en tribune contre la Belgique›

Van der Elst espère que le défenseur reconsidérera sa décision. "Je comprends que, sous le coup de l'émotion, tu te dises parfois tant pis, mais Koni devrait y réfléchir". Les consultants sont unanimes : De Winter ne doit pas compromettre son avenir chez les Diables.