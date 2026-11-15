🎥 Le superbe hommage à Axel Witsel au Stade Roi Baudouin

Le Stade Roi Baudouin a rendu un bel hommage ce dimanche soir, avant Belgique-Italie, à Axel Witsel. Le jeune retraité international a été acclamé par son public, quelques mois après avoir pris congé des Diables Rouges.

Avec ses 140 caps en équipe nationale, et sa participation à 7 grands tournois en tant que véritable pilier de la génération dorée, Axel Witsel méritait bien sûr un hommage à la légende de sa carrière avec les Diables Rouges.

Le joueur de l'OGC Nice avait annoncé sa retraite internationale à la veille de la première sélection de Mark van Bommel. Il partait ainsi sur une dernière participation à une Coupe du Monde, sa troisième, et était même monté au jeu en quarts de finale face à l'Espagne.