🎥 Un but magique : le superbe enchaînement de Jérémy Doku contre l'Italie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 Un but magique : le superbe enchaînement de Jérémy Doku contre l'Italie
Photo: © Photonews

Jérémy Doku a inscrit un but splendide pour permettre à la Belgique de prendre deux buts d'avance contre l'Italie, ce dimanche au stade Roi Baudouin. Le joueur de Manchester City a mystifié la défense italienne avant de tromper Gianluigi Donnarumma.

La rencontre entre les Diables Rouges et la Squadra Azzurra a débuté en fanfare, ce dimanche soir au stade Roi Baudouin dans le cadre de la sixième journée de Ligue des Nations.

C'est d'abord l'Italie qui a créé la stupeur en ouvrant le score dans la capitale, avant l'égalisation rapide de Maxim De Cuyper. Nathan Ngoy a ensuite inscrit son premier but en équipe nationale pour donner les commandes aux Diables, avant le festival de Jérémy Doku.

Dans une position centrale, le joueur de Manchester City a récupéré le ballon aux vingt mètres et a réalisé une série de dribbles qui a laissé la défense italienne de marbre.

Le but génial de Jérémy Doku contre l'Italie

Jérémy Doku n'a pas failli à la finition et a inscrit son premier but en équipe nationale depuis la victoire contre le Liechtenstein il y a un an. Et celui-là revêt une importance toute particulière.

Il permet en effet à la Belgique de prendre deux buts d'avance et d'entrevoir une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Il reste, pour cela, 45 minutes à tenir.

Lire aussi… Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie

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