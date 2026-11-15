"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves
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Walter Baseggio suit de près son ancien club Anderlecht. Dans une interview accordée à De Zondag, l'ancien milieu de terrain livre son regard sur la situation actuelle des Mauves. Il se dit clairement inquiet de l'évolution du club. "Anderlecht a une histoire extraordinaire, mais ces dix dernières années, le club a perdu une partie de son ADN".

Pour Walter Baseggio, ce problème ne date pas d'hier. "Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain, ça dure depuis longtemps et ça a des conséquences sur l'équipe et les personnes qui l'entourent".

Les nombreux transferts et investissements réalisés l'été dernier n'ont pas encore apporté la stabilité espérée. "Ils ont effectué pas mal de transferts et dépensé beaucoup d'argent, mais les résultats sont irréguliers".

Baseggio constate un manque de régularité chez les Mauves

L'ancien milieu de terrain d'Anderlecht constate un manque de continuité. "Il y a des matchs où ça se passe vraiment bien et d'autres où ça fonctionne beaucoup moins". Avec une cinquième place et neuf points de retard sur le leader de Pro League, son équipe a, selon lui, besoin d'une bonne série. "Je pense qu'ils doivent gagner trois ou quatre matchs d'affilée pour se remettre sur la bonne voie".

"Avec les hauts et les bas, ils ne semblent pas y parvenir. C'est peut-être là que se situe le principal problème", analyse Baseggio. Le problème ne vient pas d'un manque de potentiel, mais de la difficulté de l'équipe à maintenir un bon niveau de jeu sur la durée.

Près de 22 ans à Anderlecht

Son lien avec les Mauves reste particulièrement fort. Baseggio a passé près de 22 ans à Anderlecht, du centre de formation à l'équipe première. Il assiste encore régulièrement aux matchs par respect pour les supporters. "Ils m'ont tant donné durant ma carrière. Je trouve que je dois leur témoigner un minimum de respect en étant présent lors de certains matchs".

Son amour pour le club n'a pas disparu. "Je suis particulièrement reconnaissant pour tout ce qu'Anderlecht a fait pour moi. Dans le football, on vit des moments extraordinaires, mais aussi des périodes difficiles".

Baseggio espère que son ancien club retrouvera rapidement le chemin du sommet. Pour l'instant, l'écart avec des équipes comme le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise reste très important. "J'ai toujours eu du respect pour Anderlecht et ce sera toujours le cas. J'espère qu'ils retrouveront le bon chemin et qu'ils remporteront à nouveau un titre".

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