Blessure à craindre pour l'ancien Brugeois Christos Tzolis

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Blessure à craindre pour l'ancien Brugeois Christos Tzolis
Photo: © Photonews
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Christos Tzolis aurait été victime d'une petite blessure lors de la rencontre opposant les Pays-Bas et la Grèce en Ligue des Nations. L'ancien joueur du Club de Bruges attend les résultats de son IRM, mais ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre la Serbie.

Devenu l'un des joueurs stars de la Grèce, Christos Tzolis était sur la pelouse vendredi soir lors de la débâcle subie aux Pays-Bas (7-0) dans le cadre de la Ligue des Nations.

L'ancien joueur du Club de Bruges, qui porte aujourd'hui les couleurs d'Arsenal, a cédé sa place à la 73e minute, soit cinq minutes environ après Konstantinos Karetsas.

Cependant, la presse grecque a communiqué des nouvelles peu rassurantes le concernant, ces dernières heures. Christos Tzolis aurait en effet été victime d'une blessure durant cette rencontre.

Une blessure pour Christos Tzolis ?

L'ailier gauche aurait passé une IRM pendant le week-end et serait en attente des résultats. Si sa blessure ne semble tout de même pas trop grave, sa présence contre la Serbie ce lundi soir semble bien compromise.

À égalité avec l'Allemagne, la Grèce est deuxième de son groupe de Ligue des Nations et pourrait signer une improbable qualification en cas de victoire contre la Serbie.

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