À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| 1 réaction
À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré"
Photo: © Photonews

Plusieurs clubs ont changé d'entraîneur pendant cette trêve internationale. À Anderlecht, Vitor Bruno reste en poste après avoir quelque peu redressé la barre ces deux dernières semaines. Une amélioration qui ne convainc toutefois pas Stijn Stijnen : selon lui, les jours du technicien portugais chez les Mauves sont comptés.

Stijn Stijnen s'interroge depuis plusieurs semaines sur les choix de Vitor Bruno à Anderlecht, notamment sur sa gestion des rotations et l'absence de continuité dans ses compositions.

"Quand on voit tout ce que fait Vitor Bruno en matière de rotations... Bentayeb avait connu une bonne période et ne joue plus maintenant, Sikan avait lui aussi connu une bonne période... Que fait-il de tout cela ?", se demandait-il il y a quelques semaines dans Ongefilterd.

Vitor Bruno toujours sur la sellette à Anderlecht ?

La victoire 4-1 contre Westerlo n'avait pas suffi à faire évoluer son jugement. Pour l'ancien gardien, le technicien portugais restait en sursis, au même titre que Jess Thorup à Genk. "Pour moi, ce sont deux entraîneurs dont les jours sont comptés : Bruno et Thorup."

Depuis, Thorup a été licencié par le Racing Genk. À Anderlecht, la direction maintient sa confiance en Bruno, mais Stijnen reste convaincu que son départ n'est qu'une question de temps. Les victoires européennes et le partage sur la pelouse du Club de Bruges n'ont pas modifié son analyse.

Une situation sans issue selon Stijn Stijnen

Selon Stijnen, l'interview de Bornauw a placé l'entraîneur dans une position délicate, en fragilisant la lecture de ses décisions au sein du vestiaire. "Il se trouve dans une impasse. Tout ce qu'il fait désormais ressemble à une tentative désespérée. Après l'interview de Bornauw, les joueurs vont se demander pourquoi il ne fait plus tourner son équipe. Il est complètement coincé. C'est fini, ce n'est qu'une question de temps."

Stijnen estime également que les tensions avec la direction finiront par refaire surface au prochain revers. "Un ego finira par se manifester. La fracture entre la direction et l'entraîneur est là. Il suffit d'attendre une défaite. S'ils avaient été lourdement battus sur le terrain du Club de Bruges, il serait déjà dehors", affirme-t-il.

Après onze journées, le Sporting d'Anderlecht occupe la cinquième place du classement avec sept points de retard sur Charleroi, huit sur le Club de Bruges et La Gantoise et neuf sur le leader, l'Union. Les Mauves recevront Louvain après la trêve, avant de se déplacer sur la pelouse de l'OFI Crète en Europa League.

1 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Plus de news

Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

21:20
LIVE : Un festival de Jeremy Doku pour faire 3-1 !!! Live

LIVE : Un festival de Jeremy Doku pour faire 3-1 !!!

21:13
🎥 Le superbe hommage à Axel Witsel au Stade Roi Baudouin

🎥 Le superbe hommage à Axel Witsel au Stade Roi Baudouin

20:39
Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

20:50
Frictions dans l'air : Timmy Simons ne quitte pas du tout Louvain en bons termes

Frictions dans l'air : Timmy Simons ne quitte pas du tout Louvain en bons termes

20:00
Forfait de taille en France pour affronter la Turquie

Forfait de taille en France pour affronter la Turquie

20:20
Un but encaissé en cinq matchs : un défenseur de Pro League brille en Ligue des Nations

Un but encaissé en cinq matchs : un défenseur de Pro League brille en Ligue des Nations

19:30
Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie

Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie

19:47
1
Dries Mertens a investi dans un club belge : "Ce qui ne fait pas de nous un Manchester City"

Dries Mertens a investi dans un club belge : "Ce qui ne fait pas de nous un Manchester City"

18:30
Le stade Roi Baudouin va rendre hommage à un Diable Rouge de la génération dorée contre l'Italie

Le stade Roi Baudouin va rendre hommage à un Diable Rouge de la génération dorée contre l'Italie

19:00
Le Liégeois Marsoni Sambu homme du match après une prestation XXL lors des éliminatoires de la CAN

Le Liégeois Marsoni Sambu homme du match après une prestation XXL lors des éliminatoires de la CAN

18:00
Konstantinos Laifis balayé, mais soulagé en Ligue des Nations

Konstantinos Laifis balayé, mais soulagé en Ligue des Nations

17:30
La Pro League récolte des dizaines de milliers d'euros pour Younited Belgium

La Pro League récolte des dizaines de milliers d'euros pour Younited Belgium

15:20
Les U23 du Standard giflés par l'Union, les Espoirs de Charleroi accrochés

Les U23 du Standard giflés par l'Union, les Espoirs de Charleroi accrochés

17:00
Le message est clair : le tifo des supporters belges pour piquer l'Italie

Le message est clair : le tifo des supporters belges pour piquer l'Italie

16:40
Une nouvelle génération dorée à la porte des Diables Rouges ? "Les deux groupes sont exceptionnels"

Une nouvelle génération dorée à la porte des Diables Rouges ? "Les deux groupes sont exceptionnels"

16:20
1
Ce n'est pas une blague : Ronaldinho joue un match professionnel officiel ce dimanche !

Ce n'est pas une blague : Ronaldinho joue un match professionnel officiel ce dimanche !

16:00
Tout s'accélère à Genk : Timmy Simons a présenté sa démission

Tout s'accélère à Genk : Timmy Simons a présenté sa démission

15:01
Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

10:40
1
À l'autre bout du monde : l'occupation étonnante de Thibaut Courtois pendant la trêve

À l'autre bout du monde : l'occupation étonnante de Thibaut Courtois pendant la trêve

15:40
Igor De Camargo promu à Genk après le départ de Jess Thorup ?

Igor De Camargo promu à Genk après le départ de Jess Thorup ?

14:40
Le Bayern ménage Vincent Kompany, qui manquera une vieille tradition

Le Bayern ménage Vincent Kompany, qui manquera une vieille tradition

14:20
Roberto Mancini a tranché aussi : quatre Italiens laissés en tribune contre la Belgique

Roberto Mancini a tranché aussi : quatre Italiens laissés en tribune contre la Belgique

14:00
"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

09:00
Plusieurs absents et un test reporté pour Gill Swerts avec les Diablotins

Plusieurs absents et un test reporté pour Gill Swerts avec les Diablotins

13:40
Un essai en Espagne, Monaco à l'affût : qui est Salem Faris, jeune ailier de 17 ans déjà courtisé ?

Un essai en Espagne, Monaco à l'affût : qui est Salem Faris, jeune ailier de 17 ans déjà courtisé ?

13:20
"Dans la catégorie de Ronaldo et Messi" : un grand entraîneur place un ancien Diable parmi les plus grands

"Dans la catégorie de Ronaldo et Messi" : un grand entraîneur place un ancien Diable parmi les plus grands

13:00
Nouvelle tuile pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich rattrapée par ses vieux démons

Nouvelle tuile pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich rattrapée par ses vieux démons

12:30
"À 24 ans, j'ai du mal avec ça" : un Diable Rouge sévèrement critiqué pour sa décision

"À 24 ans, j'ai du mal avec ça" : un Diable Rouge sévèrement critiqué pour sa décision

12:00
"Si Romelu est en forme, l'équipe joue mieux" : Enzo Scifo attend beaucoup de Lukaku face à l'Italie

"Si Romelu est en forme, l'équipe joue mieux" : Enzo Scifo attend beaucoup de Lukaku face à l'Italie

11:30
Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

10:55
1
"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

10:00
"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

10:20
Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

09:40
"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

09:20
"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 21/11 FC Bruges FC Bruges
SK Beveren SK Beveren 22/11 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Dernières réactions

den strep den strep a propos de À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré" El Malvario El Malvario a propos de Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie El Malvario El Malvario a propos de Une nouvelle génération dorée à la porte des Diables Rouges ? "Les deux groupes sont exceptionnels" El Malvario El Malvario a propos de Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie gaeldierckx gaeldierckx a propos de Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio El Malvario El Malvario a propos de Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra Pogi Pogi a propos de Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point Pogi Pogi a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Pogi Pogi a propos de Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved