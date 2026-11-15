À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré"

Plusieurs clubs ont changé d'entraîneur pendant cette trêve internationale. À Anderlecht, Vitor Bruno reste en poste après avoir quelque peu redressé la barre ces deux dernières semaines. Une amélioration qui ne convainc toutefois pas Stijn Stijnen : selon lui, les jours du technicien portugais chez les Mauves sont comptés.

Stijn Stijnen s'interroge depuis plusieurs semaines sur les choix de Vitor Bruno à Anderlecht, notamment sur sa gestion des rotations et l'absence de continuité dans ses compositions.

"Quand on voit tout ce que fait Vitor Bruno en matière de rotations... Bentayeb avait connu une bonne période et ne joue plus maintenant, Sikan avait lui aussi connu une bonne période... Que fait-il de tout cela ?", se demandait-il il y a quelques semaines dans Ongefilterd.

Vitor Bruno toujours sur la sellette à Anderlecht ?

La victoire 4-1 contre Westerlo n'avait pas suffi à faire évoluer son jugement. Pour l'ancien gardien, le technicien portugais restait en sursis, au même titre que Jess Thorup à Genk. "Pour moi, ce sont deux entraîneurs dont les jours sont comptés : Bruno et Thorup."

Depuis, Thorup a été licencié par le Racing Genk. À Anderlecht, la direction maintient sa confiance en Bruno, mais Stijnen reste convaincu que son départ n'est qu'une question de temps. Les victoires européennes et le partage sur la pelouse du Club de Bruges n'ont pas modifié son analyse.

Une situation sans issue selon Stijn Stijnen

Selon Stijnen, l'interview de Bornauw a placé l'entraîneur dans une position délicate, en fragilisant la lecture de ses décisions au sein du vestiaire. "Il se trouve dans une impasse. Tout ce qu'il fait désormais ressemble à une tentative désespérée. Après l'interview de Bornauw, les joueurs vont se demander pourquoi il ne fait plus tourner son équipe. Il est complètement coincé. C'est fini, ce n'est qu'une question de temps."





Stijnen estime également que les tensions avec la direction finiront par refaire surface au prochain revers. "Un ego finira par se manifester. La fracture entre la direction et l'entraîneur est là. Il suffit d'attendre une défaite. S'ils avaient été lourdement battus sur le terrain du Club de Bruges, il serait déjà dehors", affirme-t-il.

Après onze journées, le Sporting d'Anderlecht occupe la cinquième place du classement avec sept points de retard sur Charleroi, huit sur le Club de Bruges et La Gantoise et neuf sur le leader, l'Union. Les Mauves recevront Louvain après la trêve, avant de se déplacer sur la pelouse de l'OFI Crète en Europa League.