"Dans la catégorie de Ronaldo et Messi" : un grand entraîneur place un ancien Diable parmi les plus grands

Guus Hiddink garde un excellent souvenir d'Eden Hazard. À l'occasion de son 80e anniversaire, le célèbre entraîneur néerlandais revient sur les moments marquants de sa longue carrière.

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Hiddink a travaillé avec de nombreuses stars mondiales. À Chelsea, il a eu Eden Hazard sous ses ordres lors de la saison 2015/16. Le Belge avait énormément impressionné le Néerlandais. Lorsqu'on demande à Hiddink quels sont les meilleurs joueurs avec lesquels il a travaillé, il repense à son passage à Chelsea.

Hiddink compare Hazard au gratin mondial

"Mais lui, je pouvais le placer dans la catégorie de Ronaldo et Messi", raconte Hiddink à Voetbal International. L'ancien entraîneur garde en mémoire les qualités techniques d'Hazard. Hiddink se souvient de la facilité avec laquelle le Belge éliminait ses adversaires, même lorsqu'il avait très peu d'espace.

Selon lui, Hazard pouvait changer de direction à l'arrêt et éliminer sans difficulté un ou deux défenseurs. "Quand on revoit les images aujourd'hui, c'est fantastique", lance-t-il avec admiration.

Hiddink est conscient que l'ancien Diable Rouge n'a pas pu afficher des statistiques aussi impressionnantes que Messi et Ronaldo. Les nombreuses blessures ont joué un rôle important, selon lui.



Le Belge a connu ses meilleures années à Chelsea, avec qui il a remporté deux fois la Premier League et deux fois l'Europa League. Son transfert au Real Madrid en 2019 s'est révélé décevant.