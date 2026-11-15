Dries Mertens a investi dans un club belge : "Ce qui ne fait pas de nous un Manchester City"

Discret depuis l'arrêt de sa carrière professionnelle, Dries Mertens a investi en été dans le Sporting Hasselt, promu en Challenger Pro League. Mais selon le copropriétaire Sam Kerkhofs, ce n'est pas l'argent de l'ancien Diable Rouge seul qui fait la réussite du promu, sixième après neuf rencontres de D1B.

Plusieurs anciens Diables Rouges de la génération dorée semblent se diriger vers le monde de l'investissement après leur carrière professionnelle.

C'est notamment le cas d'Axel Witsel, déjà propriétaire, parmi d'autres choses, d'une agence immobilière en région liégeoise, de Thibaut Courtois qui investit déjà massivement via sa société NXTPlay, ou encore de Dries Mertens.

Plus discret depuis qu'il a raccroché les crampons, l'ancien joueur du Napoli et de Galatasaray s'est notamment offert un tour du monde avec sa femme, Kat Kerkhofs, la cousine du copropriétaire du Sporting Hasselt Sam Kerkhofs.

Dries Mertens a investi dans le Sporting Hasselt

Et Dries Mertens a investi dans le club limbourgeois après sa montée en Challenger Pro League. Est-ce grâce à ça que le promu, sixième après neuf rencontres, réalise un excellent début de saison ?



"Son argent ne fait pas de nous le Manchester City de la D2", tempère Sam Kerkhofs dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure. "Mais ça nous aide au développement du club et à mieux encaisser d'éventuelles mauvaises nouvelles financières", a-t-il précisé. Restera-t-il dans ce rôle de l'ombre si le club limbourgeois monte en première division ? Seul l'avenir le dira.