Forfait de taille en France pour affronter la Turquie

Victime d'une tension à l'ischio-jambier droit, Désiré Doué a dû déclarer forfait pour la rencontre opposant la France à la Turquie, ce dimanche soir en Ligue des Nations. Le joueur du Paris Saint-Germain est remplacé par Kylian Mbappé dans le onze de base des Bleus.

Dans le même temps que la rencontre entre la Belgique et l'Italie, la France défie la Turquie à Bordeaux, ce dimanche soir en Ligue des Nations.

Une rencontre pour laquelle Zinédine Zidane est privé, à la dernière minute, d'un élément majeur dans le compartiment offensif.

Ailier du Paris Saint-Germain, Désiré Doué ne figure en effet pas sur la feuille de match. La Fédération française de football a communiqué à son sujet et a confirmé une blessure.

Désiré Doué forfait pour France - Turquie

Elle n'a toutefois rien à voir avec sa blessure à la dent subie contre l'Italie il y a quelques jours. Le Parisien n'est pas sur la feuille de match en raison d'une tension à l'ischio-jambier droit, a communiqué la FFF.

Désiré Doué est remplacé, dans le onze de base, par Kylian Mbappé, qui n'avait pas joué en Italie. Le Madrilène prendra une position centrale et Bradley Barcola retournera sur le côté.



