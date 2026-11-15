Igor De Camargo promu à Genk après le départ de Jess Thorup ?

Actuel entraîneur du Jong Genk, Igor De Camargo pourrait être promu dans le staff de l'équipe première du club limbourgeois, en qualité d'entraîneur adjoint de Timmy Simons, qui réglerait les derniers détails concernant son arrivée en provenance de Louvain.

Septième du classement avec un bilan de deux points sur dix-huit à l'extérieur, le Racing Genk a décidé de se séparer de son entraîneur principal Jess Thorup et de son staff pendant la trêve internationale.

Comme révélé ce week-end par nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, c'est l'actuel T1 d'OHL Timmy Simons qui figure en pole position, tandis qu'Issame Charaï, actif sur le banc de Westerlo, fait également partie des pistes.

Un accord avec l'ancien Diable Rouge pourrait être trouvé ce dimanche, avant une signature espérée en début de semaine. À noter qu'il avait déjà été en lice face à Nicky Hayen pour succéder à Thorsten Fink la saison dernière.

Igor De Camargo pour épauler Timmy Simons à Genk ?

Timmy Simons débarquerait visiblement seul à la Cegeka Arena, et Genk devra donc trouver la personne idoine pour l'accompagner puisque l'adjoint Imre Szabics a été limogé en même temps que Jess Thorup.



Toujours d'après les dires de Het Nieuwsblad, cette personne pourrait se nommer... Igor De Camargo, actuel entraîneur du Jong Genk, qui serait donc promu en tant que T2 de l'équipe première. Et quand on voit, sans vouloir souhaiter de mal à Timmy Simons, le nombre d'adjoints qui ont finalement pris les rênes de l'équipe première ces dernières saisons...