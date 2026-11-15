"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

Après la défaite du Portugal face au Danemark, Jorge Jesus a répondu sèchement à une question sur l'absence de Cristiano Ronaldo, désormais retraité international.

Jorge Jesus n'a pas apprécié la question. Interrogé sur l'absence de Cristiano Ronaldo après la grosse défaite du Portugal face au Danemark 1-4, le sélectionneur portugais a répondu avec agacement. Pour lui, le sujet est clos depuis que l'ancien capitaine a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

Jorge Jésus très frustré de la défaite

"Mais comment ça, il me manque ? Il n'est plus en sélection. Il me manquerait pour quoi ? Seulement pour me tenir compagnie, peut-être ?", a-t-il lancé au micro de la RTP. Avant d'insister. "Il ne joue plus, il n'est plus ici. Il a déjà pris sa décision concernant sa situation".

Le technicien avait d'autres préoccupations. Malgré une qualification déjà acquise pour les quarts de finale, son équipe a complètement sombré devant son public. "Collectivement, nous n’avons pas été aussi solides défensivement qu'au Danemark", a-t-il reconnu, regrettant les difficultés rencontrées après la pause.

Un récital de la part des hommes de Riemer

Hojbjerg a lancé les hostilités sur penalty. Hojlund a mis un doublé en quelques minutes. Andersen a ensuite alourdi le score. Le but tardif de Bernardo Silva n'a rien changé à cette soirée cauchemardesque pour les Portugais.

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Cette victoire permet au Danemark de prendre une belle option sur la deuxième place. Avec trois longueurs d'avance sur la Norvège, les hommes de Brian Riemer aborderont leur dernier rendez-vous en position de force.

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