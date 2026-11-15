"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

Charles De Ketelaere s'attend à un match difficile face à l'Italie ce dimanche soir. Malgré la victoire à l'aller, le Diable rouge reste très prudent.

Ce dimanche soir à 20h45, les Diables rouges recevront l'Italie au stade Roi Baudouin avec un objectif précis : décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Présent en conférence de presse, Charles De Ketelaere a évoqué ce rendez-vous important, mais aussi plusieurs sujets liés à la sélection.

La situation dans le groupe promet une dernière journée pleine de suspense. L'Italie occupe la première place avec dix points, devant la France, qui compte le même total, et la Belgique, troisième avec neuf unités. Les Bleus affronteront la Turquie, toujours bloquée à zéro point. Pour les Diables, le calcul est simple : la victoire face aux Italiens leur permettrait de poursuivre l'aventure dans la compétition.

L'Italie a battu la France

Mais les Belges devront se méfier de leur adversaire. Même s'ils s'étaient imposés 0-2 à Rome lors du match aller, les hommes de Mark van Bommel savent que cette rencontre pourrait être différente. L'Italie a réussi à battre la France 3-1, une équipe contre laquelle la Belgique s'est inclinée à deux reprises.

De Ketelaere s'attend à une rencontre compliquée. "Nous sommes parvenus à battre cette équipe il y a peu de temps, à la fin du mois de septembre, mais c'était le premier match avec Roberto Mancini. C'est une formation très différente à présent. Ils ont battu la France, ce n'est pas rien. Notre victoire à Izmir nous donne de l'énergie, c'était une belle victoire, mais ça ne va pas être simple contre la Squadra, même si on a gagné chez eux à Rome. C'est une belle équipe, on va tout faire pour s'imposer à domicile".

Romelu Lukaku devant lui ?

Le milieu offensif a été interrogé sur Romelu Lukaku (son concurrent direct en sélection), qui pourrait jouer un rôle important dans cette rencontre. L'attaquant reste une référence au sein du groupe grâce à son expérience et à son efficacité devant le but. "Je ne trouve pas ça ennuyeux qu'il soit prêt pour cette rencontre. J'ai vu Romelu marquer de nombreux buts pour la Belgique, donc je sais à quel point il est important pour l'équipe nationale et pour nous dans le groupe".



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Plusieurs années en Italie

De Ketelaere est revenu sur son évolution personnelle depuis ses débuts en Italie. Une expérience qui lui a permis de progresser et de découvrir une autre approche du football. "J'étais relativement jeune quand je suis arrivé. C'est normal de se développer et de s'adapter car c'est une autre manière de jouer. Ce foot m'a beaucoup fait mûrir".