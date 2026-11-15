Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

Le départ de Kevin De Bruyne de Naples prend de plus en plus d'ampleur. Le Diable Rouge de 35 ans intéresse le PSV. Selon le journaliste italien Angelo Forgione, le club napolitain ne fermerait pas la porte à un transfert cet hiver. Le montant demandé serait compris entre cinq et dix millions d'euros.

Sur Radio Tutto Napoli, Angelo Forgione s'est montré critique sur le rendement de Kevin De Bruyne depuis son arrivée en 2025. "Nous devons peser les coûts et les bénéfices de ce que De Bruyne a apporté à Naples en un an et demi. C'est un joueur qui coûte beaucoup d'argent, mais ses prestations n'ont pas été exceptionnelles. Il a été à la fois un plaisir et un poids", a-t-il déclaré.

Des problèmes physiques et une relation compliquée avec ses entraîneurs

C'est son état physique qui inquiète le journaliste. "Depuis son arrivée, il n'a disputé que la moitié des matchs, principalement en raison de problèmes physiques également liés à son âge. Il n'est plus au sommet de sa carrière. Nous attendions bien plus de lui".

Selon Forgione, les relations avec ses entraîneurs n'ont pas toujours été simples "Il a eu du mal à s'adapter à ses positions sur le terrain, il n'était pas satisfait de certains choix d'Antonio Conte et les choix d'Allegri ne lui plaisent pas totalement".

Un départ envisagé cet hiver

Forgione s'attend à ce que l'aventure de De Bruyne à Naples se termine prochainement. "Je pense que son aventure prendra de toute façon fin en juin." Le Diable Rouge arrive en fin de contrat, ce qui signifie que Naples ne toucherait plus d'indemnité de transfert l'été prochain. Un départ en janvier fait partie des options envisagées par le club italien.

Lire aussi… De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"
"Si Naples et le joueur décident d'avancer la séparation à janvier, je n'en ferais pas un drame", conclut Forgione. Le PSV pourrait obtenir une occasion en or de recruter De Bruyne.

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