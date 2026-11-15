Konstantinos Laifis balayé, mais soulagé en Ligue des Nations

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Konstantinos Laifis balayé, mais soulagé en Ligue des Nations

Titularisé, l'ancien joueur du Standard de Liège Konstantinos Laifis a été lourdement battu avec Chypre face au Monténégro, ce dimanche. Les Chypriotes conservent néanmoins la deuxième place de leur groupe grâce au partage nul et vierge entre la Lettonie et l'Arménie, et disputeront donc les barrages d'accession à la Ligue B.

Ce dimanche de Ligue des Nations débutait par deux rencontres de Ligue C sur le coup de 15h00 : Chypre - Monténégro et Lettonie - Arménie.

Pas les plus alléchantes des affiches, mais la première citée nous a tout de même permis de prendre des nouvelles d'un ancien taulier de notre Jupiler Pro League : Kostas Laifis, passé par le Standard.

Kostas Laifis lourdement battu avec Chypre, mais deuxième

Et elles n'étaient pas bonnes, ce dimanche, puisque les Chypriotes ont été défaits sur le score de 1-4. Titulaire, Laifis, qui porte aujourd'hui les couleurs de l'APOEL Nicosie, n'a pas su peser sur la rencontre et a écopé d'une carte jaune en seconde période. Le Monténégro remporte son groupe avec 16 points, devant Chypre (8), l'Arménie (4) et la Lettonie (2).

Car les deux dernières nations citées n'ont pas réussi à se départager dans une rencontre où le vainqueur aurait pu chiper la deuxième place à Chypre grâce à la différence de buts.


La Lettonie et l'Arménie se sont quittées sur le score nul et vierge de 0-0 au terme d'une rencontre équilibrée, mais pas vraiment marquée par le spectacle. Six autres rencontres de Ligue des Nations se dérouleront ce dimanche, dont Belgique - Italie, France - Turquie et Espagne - Angleterre.

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