La Pro League récolte des dizaines de milliers d'euros pour Younited Belgium

Le week-end dernier, la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League et la Lotto Women’s Pro League ont mis Younited Belgium à l'honneur. Pour la dix-huitième saison consécutive, le football professionnel belge s'est mobilisé en faveur de son partenaire sociétal, avec une vente aux enchères proposant de nombreux maillots, objets et expériences exceptionnels.

Younited Belgium fait du football un levier de solidarité. En réunissant au sein de ses équipes des personnes en difficulté ou en situation de vulnérabilité sociale, l'organisation poursuit un objectif qui dépasse largement les résultats sportifs : créer des liens, renforcer la confiance et offrir à chacun le sentiment d'appartenir à un groupe, quels que soient son origine et son parcours.

Le ballon rond devient ainsi un langage commun et un moyen d'ouvrir de nouvelles perspectives. Les participants évoluent dans un cadre bienveillant, où ils peuvent être eux-mêmes et nouer des relations. Une démarche qui rejoint l'ambition de la Pro League de faire vivre la force fédératrice du football au-delà des stades.

Des maillots et des expériences mis aux enchères

Les clubs professionnels, les joueurs et les joueuses se sont mobilisés en offrant des maillots portés en match et dédicacés. Du 6 au 13 novembre, les supporters ont pu enchérir sur ces pièces uniques lors de la vente organisée par la Pro League. Des objets et des expériences exceptionnels complétaient l'offre.

L'intégralité des recettes est reversée à Younited Belgium. Soutenue par DAZN, Jupiler et Lotto, la campagne bénéficie également d'un geste symbolique des deux partenaires des compétitions : ce week-end, Jupiler et Lotto cèdent leur place dans les appellations pour mettre la Younited Pro League à l'honneur.

Le maillot de Hans Vanaken en tête des enchères

Parmi les maillots proposés, celui de Hans Vanaken a suscité le plus d'intérêt. Porté lors de son 500e match face au RSC Anderlecht, il a atteint 2.800 euros, le montant le plus élevé pour un maillot lors de cette édition.



Lire aussi… Igor De Camargo promu à Genk après le départ de Jess Thorup ?›

Le maillot de Junya Ito a fait l'objet d'une offre de 999 euros, tandis que ceux de Pieklak et de Zorgane ont dépassé les 800 euros. Parmi les autres lots, une soirée européenne en compagnie du commentateur néerlandophone Peter Vandenbempt a rapporté 1.300 euros et une œuvre d'art de Michael Frey a trouvé preneur pour 2.200 euros.

De belles sommes au service d'une même cause : permettre à Younited Belgium de poursuivre ses actions et de développer de nouveaux projets pour les personnes que l'organisation accompagne.