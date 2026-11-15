L'Angleterre surprend l'Espagne, la France gagne sans briller : le résumé de la soirée de Ligue des Nations

La France a validé sa première place en Ligue des Nations grâce à un succès étriqué contre la Turquie. Dans l'autre groupe, l'Angleterre s'est imposée en Espagne au terme d'un match à rebondissements pour s'adjuger, aussi, la première place.

Vous ne l'avez pas manqué : la Belgique a largement battu l'Italie au stade Roi Baudouin et s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Il en va de même pour la France, première du groupe après sa victoire 2-1 contre la Turquie.

Les Bleus ont ouvert le score grâce au but contre son camp de Topcu (1-0, 49e), avant un but refusé à Arda Güler (53e). La France a fait le break via Eli-Junior Kroupi (2-0, 80e), la Turquie a réduit l'écart grâce à Bardakci (2-1, 90e), en vain. Un partage aurait propulsé la Belgique à la première place de son groupe.

Une première place qui s'est donc jouée jusque dans les derniers instants, ce dimanche, que ce soit dans le groupe de la Belgique ou dans celui de l'Espagne et de l'Angleterre, qui s'affrontaient dans un match au sommet, remake de la finale de l'Euro 2024.

L'Angleterre première de groupe, de justesse

Contre toute attente, les Three Lions ont largement pris les commandes de la partie à Madrid grâce à Harry Kane sur penalty (0-1, 45e), Ezri Konsa (0-2, 53e) et Ben White (0-3, 57e). C'était sans compter sur l'exclusion d'Elliot Anderson (63e) pour rebattre les cartes. L'Espagne est revenue dans la partie via Mikel Oyarzabal sur penalty (1-3, 65e) puis Nico Williams (2-3, 75e), mais n'est pas parvenue à égaliser malgré sa supériorité numérique.

Lire aussi… L'Espagne perd un titulaire sur blessure contre l'Angleterre›

Grâce à une meilleure différence de buts, l'Angleterre remporte donc le groupe de justesse devant l'Espagne et la Croatie, troisième avec six points après sa victoire contre la République tchèque (2-1) après les buts d'Ivan Perisic et Lovro Majer. Enfin, en Ligue C, le Monténégro a gagné à Chypre (1-4), la Lettonie et l'Arménie ont partagé (0-0), l'Albanie s'est imposée en Biélorussie (0-2) et la Finlande a largement dominé Saint-Marin (7-2).