Le Bayern ménage Vincent Kompany, qui manquera une vieille tradition

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le Bayern ménage Vincent Kompany, qui manquera une vieille tradition
Photo: © Photonews
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Se remettant tout juste de son inflammation des méninges, Vincent Kompany ne participera pas à la traditionnelle visite des fan-clubs du Bayern Munich en cette fin d'année civile. Il en va de même pour Jamal Musiala, qui n'a toujours pas joué depuis le mois de septembre.

C'est une tradition depuis plus de quatre décennies au Bayern Munich : en fin d'année civile, le staff et les joueurs visitent les fan-clubs de supporters pour les rencontrer et passer un moment avec eux.

Un moment important, incontournable en Bavière, auquel Vincent Kompany ne participera pas ce 22 novembre, annoncent nos confrères allemands du BILD.

Touché par une inflammation des méninges le mois dernier, notre compatriote vient à peine d'effectuer son retour sur la Säbener Straße et le club a décidé de lui donner du temps de repos supplémentaire.

Vincent Kompany ne visitera pas les fan-clubs du Bayern cette année

Vincent Kompany n'est pas le seul dans ce cas, puisque Jamal Musiala ne participera pas non plus aux visites cette année, poursuit le BILD. L'international allemand de 23 ans est aussi aux prises avec des problèmes de santé ces dernières semaines.


Victime de deux malaises en début de saison, le médian offensif n'a plus joué depuis le mois de septembre et les doutes persistent quant à sa capacité à récupérer son meilleur niveau. Lui aussi est ménagé.

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