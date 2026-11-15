Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

Après avoir accompagné Lommel vers la Jupiler Pro League, Mattijs Manders a pris ses fonctions de CEO au FCV Dender EH en ce début de mois. Le dirigeant néerlandais tentera d'y décrocher une deuxième montée consécutive dans l'élite.

Quelques mois après avoir accompagné Lommel vers la Jupiler Pro League, Mattijs Manders s'apprête à relever un nouveau défi en Belgique. Le dirigeant néerlandais devient CEO de Dender, le club que les Limbourgeois avaient précisément envoyé en Challenger Pro League lors des barrages la saison dernière.

Son départ avait contraint Lommel à se chercher un nouveau CEO cet été. Figure importante du City Football Group ces dernières années, Manders avait choisi de passer le relais après la montée, avec le souhait de relever un défi plus près de chez lui. Il avait alors dressé un bilan empreint de fierté de son passage au club.

Après la montée avec Lommel, un nouveau défi à Dender

La promotion restera le temps fort de son mandat à Lommel. Après plusieurs années loin de l'élite, le club limbourgeois a retrouvé la Jupiler Pro League, une réussite à laquelle Manders a contribué à la tête de la direction.

C'est finalement à Denderleeuw qu'il poursuivra sa carrière. Avec un défi qui rappelle celui relevé à Lommel : aider son nouveau club à retrouver le plus haut niveau. Le tout après avoir participé, quelques mois plus tôt, à sa relégation.