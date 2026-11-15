Le Liégeois Marsoni Sambu homme du match après une prestation XXL lors des éliminatoires de la CAN

Devenu international pour la première fois lors de la dernière trêve internationale, Marsoni Sambu fait déjà l'unanimité en Angola. L'actuel joueur de Dender a d'ailleurs été élu homme du match après la victoire face au Soudan du Sud, lors de laquelle il n'a pourtant pas contribué statistiquement. Preuve d'une excellente copie d'ensemble.

Si c'est la Ligue des Nations qui se déroule sur le continent européen pendant cette trêve internationale, ce sont déjà les éliminatoires de la prochaine CAN qui ont lieu en Afrique.

Samedi soir, l'Angola s'est imposé face au Soudan du Sud (2-0) avec un homme du match bien connu de notre Pro League : le Liégeois de naissance Marsoni Sambu.

S'il n'a pas marqué ni délivré de passe décisive, le flanc droit sous contrat à Dender a livré une prestation XXL, avec bon nombre de courses offensives et une copie parfaite défensivement.

Marsoni Sambu frappe fort avec l'Angola

Devenu international pour la première fois de sa carrière lors des trêves de septembre et d'octobre derniers, Marsoni Sambu vient là de livrer son meilleur match en sélection et de prouver à son sélectionneur Aliou Cissé qu'il a bien fait de compter sur lui.

Ce succès permet à l'Angola de compter sept points après trois journées, au même titre que l'Égypte contre qui il a partagé, et d'entrevoir une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, avec quatre points d'avance sur le Malawi et sept sur le Soudan du Sud après la première moitié des rencontres.



