"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection
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Entré en jeu à la mi-temps contre la Tanzanie, Tolu Arokodare a inscrit un doublé avec le Nigeria. Son sélectionneur estime qu'il pourrait être le meilleur attaquant du monde.

Le Nigeria peut remercier Tolu Arokodare. Son pays était tenu en échec par la Tanzanie, mais l'ancien attaquant du KRC Genk a fait basculer la rencontre avec deux buts inscrits en dix minutes. Son sélectionneur, Eric Chelle, a réagi à sa prestation.

À la pause, les deux équipes étaient à égalité (1-1). Insatisfait de la prestation de ses joueurs, Eric Chelle a décidé de faire entrer Arokodare. Un choix payant puisque l'attaquant a inscrit deux buts, permettant au Nigeria de prendre le dessus sur la Tanzanie dans ce match de qualification pour la prochaine CAN.

"Le meilleur attaquant au monde"

Le sélectionneur n'a pas hésité à saluer les qualités de l'ancien attaquant de Jupiler Pro League. Chelle s'est montré élogieux. "Si l'on parvient à lui faire parvenir le ballon dans la surface de réparation, il est peut-être actuellement le meilleur attaquant au monde", au micro d'ANS.

Chelle a expliqué pourquoi le profil d'Arokodare ne correspondait pas toujours à ses choix tactiques. "Si vous voulez exercer un pressing haut, vous avez besoin de joueurs capables de beaucoup courir. Tolu est très grand. Ce type de pressing peut donc s'avérer difficile pour lui." Malgré cette limite, l'ancien Genkois a prouvé qu'il pouvait faire la différence dès son entrée.

Genk avait très bien vendu


À l'été 2025, Wolverhampton avait déboursé 26 millions d'euros pour recruter Arokodare, offrant une belle plus-value à Genk. Le club limbourgeois l'avait acheté à Amiens pour cinq millions d'euros en 2023.

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