Le message est clair : le tifo des supporters belges pour piquer l'Italie

Les supporters belges ont mis les petits plats dans les grands pour la rencontre entre les Diables Rouges et la Squadra Azzurra ce dimanche. Un tifo mettant en scène Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne a été imaginé : le premier incarne un guerrier romain, le second Jules César.

C'est une affiche très attendue qui se déroulera ce dimanche soir au stade Roi Baudouin : la Belgique reçoit l'Italie pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Nations.

Une rencontre qui n'a rien d'anodin, notamment vis-à-vis des liens culturels qui unissent les deux pays, mais aussi en raison des nombreux joueurs belges ayant un passé ou un présent en Serie A.

Ne serait-ce qu'en l'absence de Thibaut Courtois, les deux stars de la sélection belge : Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui sera bien dans le groupe après avoir été laissé en tribune en Turquie vendredi soir.

Lukaku en guerrier romain et De Bruyne en Jules César

Que ce soit l'un ou l'autre, nos deux compatriotes ont déjà reçu pas mal de critiques dans la Botte, et les supporters belges, guidés par le fan-club 1895, semblent vouloir montrer à l'Italie à quel point on compte sur eux, en Belgique.

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Selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws, un tifo mettant en scène les deux Diables Rouges iconiques a en effet été imaginé. Romelu Lukaku incarne un guerrier romain, et Kevin De Bruyne, coiffé d'une couronne de lauriers, Jules César. De quoi donner le ton.