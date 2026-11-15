Le stade Roi Baudouin va rendre hommage à un Diable Rouge de la génération dorée contre l'Italie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le stade Roi Baudouin va rendre hommage à un Diable Rouge de la génération dorée contre l'Italie
Photo: © photonews
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La rencontre entre la Belgique et l'Italie sera déterminante pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des Nations. Elle sera précédée d'un hommage à Axel Witsel, Diable Rouge ayant pris sa retraite internationale à l'arrivée de Mark van Bommel après 140 sélections.

Il était un taulier de la génération dorée. Axel Witsel a pris sa retraite internationale à l'arrivée de Mark van Bommel, qui ne comptait visiblement pas sur lui pour l'avenir des Diables Rouges.

Sélectionné à 140 reprises (12 buts), le Liégeois a été la sentinelle devant la défense de la génération dorée, disputant quatre Coupes du monde et trois Championnats d'Europe.

Toujours actif sous les couleurs de l'OGC Nice, le joueur de 37 ans sera célébré ce dimanche soir au stade Roi Baudouin, quelques minutes avant Belgique - Italie.

Axel Witsel mis à l'honneur avant Belgique - Italie

C'est l'Union belge qui l'a annoncé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, retraçant très rapidement la carrière de l'ancien du Standard, de Benfica, du Zenit, de Dortmund ou encore de l'Atlético de Madrid.

Un hommage mérité pour un joueur qui aura marqué l'histoire des Diables Rouges en devenant médaillé de bronze de la Coupe du monde 2018.

Lire aussi… Le message est clair : le tifo des supporters belges pour piquer l'Italie

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