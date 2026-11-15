Les U23 du Standard giflés par l'Union, les Espoirs de Charleroi accrochés

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Les U23 du Standard giflés par l'Union, les Espoirs de Charleroi accrochés
Photo: © photonews

Pas de trêve en D1 FFA où la treizième journée de compétition se déroule ce week-end. Elle n'a pas du tout souri aux U23 du Standard, balayés par leurs homologues de l'Union Saint-Gilloise. Les Zebra Elites, de leur côté, ont été accrochés par Onhaye.

Revenu à la neuvième place du classement grâce à son récent 10/18, le SL16 FC a pris l'eau ce dimanche face aux U23 de l'Union Saint-Gilloise.

Les Espoirs du Standard ont été battus sur le score sans appel de 0-3 face à des Unionistes cliniques, qui confirment leur bon début de saison et qui pointent désormais à la deuxième place du classement !

Les hommes de Stéphane Guidi sont dépassés par les Zebra Elites, l'équipe U23 du Sporting Charleroi, qui ont pourtant été accrochés ce dimanche et qui peuvent nourrir des regrets.

Les U23 de Charleroi ratent le coche

Les Carolos ont en effet été contraints au partage par Onhaye, dixième depuis ses deux succès contre Flénu et Habay-la-Neuve, mais toujours candidat à la descente.


La deuxième équipe de Charleroi prend tout de même un point d'avance sur celle du Standard, mais elle aurait pu se rapprocher à deux longueurs de l'Olympic Charleroi et à quatre points du RWDM, sixième. Il n'en est donc rien.

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Rochefort Rochefort 2-3 Tubize-Braine Tubize-Braine
Meux Meux 0-3 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
F.C. Flénu F.C. Flénu 0-2 Mons Mons
Charleroi Charleroi 0-0 Onhaye Onhaye
SL16 FC SL16 FC 0-3 Union SG Union SG

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