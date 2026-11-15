L'Espagne perd un titulaire sur blessure contre l'Angleterre

Titularisé par Luis de la Fuente, Marc Pubill a demandé son changement dès la 20e minute de la rencontre entre l'Espagne et l'Angleterre, ce dimanche. Il a été remplacé par Pedro Porro.

Belgique - Italie n'est évidemment pas la seule rencontre de Ligue des Nations qui se déroule ce dimanche. D'autres chocs sont au programme, dont Espagne - Angleterre.

Une superbe affiche, le remake de la finale de l'Euro 2024, qui décide de la première place du groupe 3 de Ligue A, devant la Croatie et la République tchèque qui n'ont pas vraiment eu voix au chapitre.

Une rencontre lors de laquelle le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a été contraint à un changement dès la 20e minute de jeu après la blessure de Marc Pubill.

L'Espagne perd Marc Pubill sur blessure

L'arrière latéral de l'Atlético de Madrid a lui-même demandé son changement et a été remplacé par Pedro Porro, qui avait marqué contre la France en demi-finale de la Coupe du monde.



Marquer, c'est cependant l'Angleterre qui l'a fait en premier dans cette rencontre, via Harry Kane, sur penalty, juste avant le retour aux vestiaires.