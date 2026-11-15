À l'autre bout du monde : l'occupation étonnante de Thibaut Courtois pendant la trêve

Pendant que les Diables Rouges se préparent à affronter l'Italie, ce dimanche en Ligue des Nations, Thibaut Courtois est, lui, à Dubaï, sur les lieux d'un important tournoi professionnel de padel. Et le portier du Real Madrid n'y est pas pour rien.

Thibaut Courtois a fait savoir à Mark van Bommel qu'il voulait passer son tour et ne pas être appelé chez les Diables Rouges pour la Ligue des Nations, tout en espérant revenir dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2028.

Le portier du Real Madrid n'est donc évidemment pas avec le groupe pendant cette trêve internationale, et il ne sera pas non plus au stade Roi Baudouin pour assister à la rencontre face à l'Italie ce dimanche.

Le gardien de 34 ans est en effet à des milliers de kilomètres, à Dubaï. Thibaut Courtois a été aperçu à l'Emaar Dubai Premier Padel P1, un important tournoi professionnel de padel.

Thibaut Courtois, via NXTPlay, a investi dans le tournoi

Un événement auquel il n'était pas par hasard : via sa société NXTPlay, Thibaut Courtois a investi dans Gallop Global, une société de sport et de divertissement organisatrice du prestigieux tournoi.

Malgré le côté "business" de sa venue, le Diable Rouge a tout de même pris le temps de taper quelques balles. De quoi rester en forme pendant la trêve, avant de retrouver l'entraînement du Real Madrid.



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