Louvain confirme le départ de Timmy Simons... et les frictions : "Cette décision nous surprend beaucoup"

Louvain confirme le départ de Timmy Simons vers Genk. Le club louvaniste confirme aussi les frictions liées à son départ. Le club se dit surpris de la décision de l'ancien Diable Rouge d'avoir accepté la proposition du club limbourgeois.

La nouvelle ne faisait plus l'ombre d'un doute. Elle est désormais confirmée par Oud-Heverlee Louvain dans un communiqué froid, où la déception est clairement perceptible.

"Le club a appris avec surprise la décision de Timmy Simons d'accepter l'offre du Racing Genk", titre le communiqué d'un club qui ne se doutait donc pas que son entraîneur s'en irait en cours de saison.

Et le club louvaniste d'ajouter : "Cette décision nous surprend beaucoup. Dans notre collaboration avec Timmy, nous avons toujours fonctionné sur la base de la confiance mutuelle, de l'engagement et de la loyauté. Nous comprenons son ambition de relever un nouveau défi professionnel. Cependant, nous ne pouvons cacher notre déception face à la manière dont cette situation s'est produite."

Louvain confirme le départ de Timmy Simons à Genk

"Nous pensons que les ambitions sportives d'un club et/ou d'un individu doivent aller de pair avec le respect mutuel et une conduite irréprochable, quelles que soient la taille ou la position du club et/ou de l'individu."

Louvain va donc devoir se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur dans les plus brefs délais. "Nous ne laisserons pas ce retournement de situation inattendu nous déstabiliser. Au contraire, OH Leuven se redressera, plus déterminé que jamais", conclut le communiqué.



Lire aussi… Frictions dans l'air : Timmy Simons ne quitte pas du tout Louvain en bons termes›