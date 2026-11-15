"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

Marc Degryse relève plusieurs similitudes entre les Diables Rouges et le Club de Bruges de ces dernières années. Dans son analyse, le consultant estime que Mark van Bommel s'est inspiré du jeu des Blauw en Zwart.

"Je remarque à quel point Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges et n'a pas peur de jouer en un contre un", affirme Marc Degryse sur Het Laatste Nieuws. Il fait référence aux latéraux qui pressent très haut, parfois jusque loin dans le camp adverse. Une approche qui est plus facile à mettre en place avec une équipe de club qu'avec une sélection nationale.

Degryse doute de l'approche tactique

"En club, on peut travailler ça à l'entraînement, par exemple le repli défensif et la communication entre les joueurs. Mais je doute que nous en soyons capables avec l'équipe nationale", explique l'ancien joueur. Il se demande si les Diables Rouges ne devraient pas opter pour une approche plus prudente dimanche contre l'Italie.

"Surtout contre l'Italie, qui est passée maître dans l'art de punir les erreurs tactiques de l'adversaire. Je trouve plus opportun de jouer de manière compacte dimanche. Il n'y a rien de mal à jouer avec un peu plus de prudence". Selon Degryse, la Belgique doit rester bien organisée, avant de tenter de faire la différence grâce aux qualités individuelles, par exemple avec Jérémy Doku.

L'efficacité sera décisive

Degryse revient sur la précédente trêve internationale durant laquelle la Belgique a laissé échapper un match nul à deux reprises en fin de rencontre contre la France. En Turquie, les Belges sont parvenus à conserver leur résultat, même si Senne Lammens a joué un rôle important selon lui. "Vous pouvez remercier Lammens d'avoir permis cela".

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Un défi tactique de taille attend van Bommel, selon le consultant. "Un entraîneur doit pouvoir préparer une équipe à un ou plusieurs scénarios afin de faire basculer les moments cruciaux d'un match en sa faveur. Celui qui maîtrisera le mieux cet aspect se qualifiera pour les quarts de finale".